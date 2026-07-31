Controlli a locali pubblici e lidi, sanzioni per 10mila euro e sospensione di licenze

Lecce – Controlli senza sosta su esercizi pubblici, locali di intrattenimento, stabilimenti balneari, circoli privati e manifestazioni aperte al pubblico da parte della Polizia di Stato sul territorio di Lecce e provincia, su disposizione del Questore Giampietro Lionetti.

Alle attività hanno preso parte la Divisione P.A.S. e i Commissariati di Pubblica sicurezza., nell’ambito di controlli congiunti con l’Ispettorato del Lavoro, la Asl e i Vigili del Fuoco.

Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle autorizzazioni previste, la sicurezza dei locali e delle strutture, la regolarità delle attività di intrattenimento, le condizioni igienico-sanitarie e la tutela dei lavoratori.

Nel corso dei controlli, estesi alla città di Lecce, ai comuni della provincia e alle marine salentine, sono stati conseguiti i seguenti risultati: oltre 15 esercizi pubblici controllati, tra attività di somministrazione di alimenti e bevande, locali di pubblico spettacolo, stabilimenti balneari, circoli privati e attività connesse a manifestazioni pubbliche; 10 illeciti amministrativi contestati, per un importo complessivo di circa 10mila euro; è stato adottato un provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 del TULPS; sono state emesse una diffida del Questore e una diffida amministrativa in relazione a ripetute irregolarità riscontrate nell’utilizzo delle autorizzazioni previste dagli artt. 68 e 80 del TULPS, con particolare riferimento all’organizzazione di serate con intrattenimento danzante in assenza dei prescritti titoli autorizzativi; controllati e sanzionati circa 20 addetti ai servizi di sicurezza, impiegati senza i prescritti titoli o con modalità difformi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, sia nell’ambito di manifestazioni pubbliche sia presso locali aperti al pubblico; disposte, in alcuni esercizi, l’immediata sospensione delle attività di manipolazione degli alimenti a seguito delle carenze igienico-sanitarie riscontrate dal personale dell’Asl durante i controlli congiunti; contestate dall’Ispettorato del Lavoro ulteriori irregolarità riguardanti la sicurezza dei lavoratori, la documentazione aziendale e il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Nel corso del mese di luglio, sono state sottoposte a controllo cinque strutture dedite agli affitti brevi e una società operante nel settore dell’autonoleggio senza conducente.

Inoltre, è stato proposto al Prefetto Nicolino Manno e al SUAP l’adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di autonoleggio senza conducente nei confronti di una società operante nel territorio leccese, in quanto sono venuti meno, in capo all’amministratore unico della medesima società, i requisiti previsti dall’art. 11 del T.U.L.P.S.

L’attività di controllo proseguirà per tutta la stagione estiva, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme, la sicurezza degli avventori e dei lavoratori e il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento e somministrazione.