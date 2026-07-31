Anna Katharina Fröhlich a Galatina: «Apuleio ci insegna che l’uomo deve aspirare a diventare migliore»

di Vincenzo Candido Renna

C’è un filo che attraversa il mito, la letteratura e la vita privata. È quello che Anna Katharina Fröhlich ha portato al centro dell’incontro ospitato dal Festival Amore e Psiche di Galatina, trasformando la presentazione dei suoi libri in una riflessione sul senso stesso della cultura e sulla sua capacità di opporsi all’impoverimento del nostro tempo.

Nel Chiostro dei Domenicani, la scrittrice tedesca, autrice de La trama dell’invisibile e La tigre nel giardino, ha ripercorso il legame con Roberto Calasso, raccontando non soltanto l’uomo che il pubblico ha conosciuto come editore e intellettuale, ma la dimensione più intima di una relazione nata quasi per caso alla Fiera del Libro di Francoforte nel 1995. Lei aveva ventitré anni; lui le chiese di tradurre un suo libro. Da quell’incontro sarebbe nata una storia destinata a segnare le loro vite.

Ma il racconto autobiografico è stato soprattutto un punto di partenza. Il momento più intenso della conversazione è arrivato quando Fröhlich ha richiamato Apuleio e il mito di Amore e Psiche, spiegando come quella vicenda non sia soltanto una delle più grandi storie d’amore dell’antichità, ma il simbolo del cammino dell’essere umano verso una forma più alta di sé. Psiche conquista l’immortalità attraversando prove, errori e sofferenza: è questa, secondo la scrittrice, la metafora che continua a parlare al presente. La cultura, ha osservato, resta uno degli ultimi strumenti capaci di contrastare l’appiattimento dello spirito e la perdita del senso critico, perché invita continuamente l’uomo a superare i propri limiti.

È su questo terreno che si è sviluppato il dialogo con Federica Rega, direttrice artistica del Festival Amore e Psiche, che ha guidato l’incontro con uno sguardo capace di mettere in relazione autobiografia, filosofia e grandi testi della tradizione. Più che un’intervista, una conversazione costruita intorno ai temi che definiscono l’identità stessa del festival: il rapporto tra mito e contemporaneità, tra memoria e conoscenza, tra esperienza personale e patrimonio culturale.

Fröhlich ha poi raccontato anche La tigre nel giardino, il libro dedicato ai ricordi dell’infanzia trascorsa tra India e Germania, tornando più volte sull’idea della scrittura come disciplina quotidiana. Scrivere, ha spiegato, assomiglia al lavoro di un giardiniere: richiede pazienza, cura, capacità di eliminare il superfluo perché qualcosa possa davvero crescere.

Alla domanda se si sentisse più “amore” o più “psiche”, ha risposto evocando l’immagine dei due uccelli delle Upanishad: uno vive l’esperienza del mondo, l’altro la osserva. Due dimensioni inseparabili che convivono in ogni individuo e che raccontano la tensione continua tra partecipazione e contemplazione.

Ad accompagnare la serata sono stati gli interventi musicali di Simona Gubello e le letture di Giustina De Iaco, prima della chiusura affidata a una poesia di Hugo von Hofmannsthal.

L’impressione finale è che il Festival Amore e Psiche continui a distinguersi per la capacità di trasformare ogni incontro in un’occasione di riflessione più ampia. E che il dialogo tra Anna Katharina Fröhlich e Federica Rega abbia mostrato come i classici non appartengano al passato, ma continuino a offrire strumenti per leggere il presente. A partire proprio dalla lezione di Apuleio: l’uomo non è chiamato a restare ciò che è, ma a tendere, attraverso la conoscenza, verso una versione più compiuta di sé.