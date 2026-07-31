Lunedì 3 agosto a Tricase con “Storie di acqua e di terra”, appuntamento off per la Scuola di storia delle tradizioni popolari di Liquilab

TRICASE (Lecce) – L’11esima edizione della Scuola di Storia delle tradizioni popolari organizzata da Liquilab Ong Unesco, conclusa lo scorso 26 luglio, mette in programma una data off lunedì 3 agosto a Tricase.

Nell’atrio di palazzo Gallone, alle 20 c’è “Storie di acqua e di terra”, una serata dedicata alle voci del mare, ai paesaggi d’acqua e di terra, ai saperi delle comunità che vivono e lavorano tra rive, laghi e coste. Al centro dell’appuntamento la performing art “Voci di mare e di pescatori dall’Archivio Liquilab”, con Nasca Teatri di Terra: Ippolito Chiarello, regista e attore, Kërkim Bruno Galeone alla fisarmonica e Daria Falco, voce e tamburi.

Un racconto scenico e musicale che restituisce memorie, gesti, fatiche e immaginari legati al mare e alla pesca, trasformando le testimonianze d’archivio in voce viva. Nella serata si tiene il workshop “Abitare equilibri/disequilibri al Lago Trasimeno. Storie d’acqua e di terra” con Daniele Parbuono, direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici dell’Università di Perugia, e dall’intervento “Patrimoni culturali, saperi e prospettive della pesca a Brindisi” con Rosa Parisi, docente di Antropologia culturale all’Università del Salento. Interviene Leandro Ventura, Direttore ICPI Ministero della Cultura.

(Info e prenotazioni: 348 3467609, infoliquilab@gmail.com. Ingresso libero. Prenotazione consigliata per il posto a sedere, fino a esaurimento disponibilità).