Torna “Miggiano DiVino”, degustazioni, musica e un’aria tutta magica nel centro storico

MIGGIANO (Lecce) – Torna “Miggiano DiVino”, l’appuntamento organizzato dall’Amministrazione Comunale e in cartellone sabato 25 luglio, start ore 20, tra i vicoli e le corti della parte più antica della cittadina del Sud Salento.

Uno dei momenti più attesi dell’“Estate miggianese”, arrivato quest’anno alla terza edizione e forte del successo delle due precedenti.

Uno scrigno di bellezza nel quale il tempo sembra essersi fermato, tutt’intorno a Piazza Municipio, nel quale sarà ancora più piacevole degustare i vini delle cantine tra più importanti del Salento e di Puglia, pure non mancando “incursioni” da altre zone d’Italia.

L’elenco completo comprende Baldissero (Piemonte), Duca Carlo Guarini (Puglia), Cantine Losito (Puglia), La Piotta (Lombardia), L’Astore Masseria (Puglia), Madonna delle Vittorie (Trentino Alto Adige), Malenchini (Toscana), Menhir Marangelli (Puglia), Produttori di Manduria (Puglia), Cantine San Marzano (Puglia), Scarpello Vini (Puglia), Tenuta Donna Donata (Puglia), Vetrère (Puglia).

Oltre a una zona food curata dalle attività locali e un’area kids per il divertimento dei più piccoli con trampolieri e artisti di strada,la serata sarà resa ancora più suggestiva dagli angoli di centro storico dedicati alla musica.

Tra i momenti musicali attesi in piazza Municipio, Duo Incanto, la voce di Francesca Valente accompagnata da Roberto Esposito al pianoforte; Vicoli e Cortili con Federico De Carlo voce, cajon, storytelling e percussioni e Andrea Cirfeta, chitarra e loop station.

In cartellone anche il dj set di Manuele Arghirò, l’esibizione del Duo Sirokos, l’arte del soprano Francesca Indino incontra quella della pianista Margherita Mariano, e quella di FluidEcho, il duo composto da Valentina Marra, violino ed elettronica, e Angela Cosi all’arpa.

Presenti alcuni stand dell’artigianato locale tipico, mani sapienti ed esperte capaci di creare design, lavorare i grani e le farine, realizzare arte da materiali di recupero, dare vita a geometrie di luce e ricami e tessuti su tele e tessuto.

«Siamo pronti ad accogliere – le parole di Angelo Mancarella, assessore alla Cultura e alTurismo, e di Marco Lisi, consigliere comunale con delega a Eventi e Spettacolo – chi vorrà partecipare a una manifestazione che già nell’edizione 2024 e poi l’anno scorso ha registrato un ritorno importante in termini di presenze.

È questo uno degli appuntamenti più importanti del cartellone estivo dell’Amministrazione Comunale.

La cultura e la storia vinicola e del bere, la musica e l’artigianato illumineranno il nostro centro storico sempre più contenitore ideale per ospitare vacanzieri e turisti che a Miggiano si sentono accolti in un contesto straordinario».

«“Miggiano DiVino” – sottolinea il sindaco Michele Sperti – ci permette di aprire la nostra città a un numero considerevole di turisti, attratti non soltanto dalla possibilità di degustare i vini e i prodotti tipici, ma anche dal potere visitare i piccoli centri dell’entroterra salentino e gustarne la genuinità e le tradizioni, la storia e l’architettura tipica e un modo di vivere ancora semplice e accogliente».