Addio a Luigi Sansò, il cordoglio del Pd: “Compagno sensibile, pacato ed elegante. Fino all’ultimo impegnato per il territorio”

LECCE – La scomparsa improvvisa di Luigi Sansò lascia un profondo senso di dolore nel mondo politico e sindacale salentino. Una vita segnata dall’impegno per i lavoratori, dalla militanza e dalla volontà di continuare a offrire il proprio contributo al territorio fino agli ultimi mesi, quando era ancora impegnato in una riflessione sul futuro degli enti locali e sul progetto di “Lecce città metropolitana”. A ricordarlo è Luciano Marrocco, segretario provinciale del Partito democratico, Federazione di Lecce, che affida a un lungo messaggio il cordoglio personale e politico per una perdita arrivata in maniera inattesa.

“La scomparsa inattesa di Luigi Sansò mi rattrista e addolora profondamente. Conoscevo Luigi da molto tempo, conoscevo il suo impegno sindacale e politico fatto di battaglie per l’avanzamento dei diritti dei lavoratori”, afferma Marrocco. Un rapporto che negli ultimi anni si era fatto più stretto anche grazie al ruolo assunto dal segretario provinciale: “Da quando ho assunto l’incarico di segretario provinciale del PD, ho avuto il piacere di confrontarmi in modo più diretto e approfondito con lui su diverse questioni”.

Sansò non aveva smesso di guardare al futuro e di interrogarsi sulle prospettive del Salento. Negli ultimi mesi, insieme a un gruppo di amici e compagni, stava lavorando proprio sul tema del riordino degli enti locali. “Portava avanti una riflessione, in particolare, sull’idea di ‘Lecce città metropolitana’. Diceva che era il suo modo per sentirsi ancora utile a questo territorio”, ricorda Marrocco, sottolineando quella volontà di partecipazione che aveva accompagnato Sansò per tutta la vita. “Una voglia di esserci, interrogarsi e provare a dare ancora il proprio contributo disinteressato che è il tratto distintivo della sua generazione. Una generazione che ha contribuito decisamente al rilancio e al riscatto di questa provincia e di questa regione”. L’ultimo incontro tra i due risale a meno di un mese fa. In quell’occasione era stato assunto l’impegno di portare all’interno del Partito democratico proprio il confronto sulla proposta di Lecce città metropolitana. “Nulla mi faceva pensare a un epilogo così rapido e veloce”, confessa il segretario provinciale.

Poi il pensiero alla famiglia e a quanti hanno condiviso con Sansò una lunga stagione di impegno pubblico: “Profondamente commosso abbraccio tutti i suoi cari, le persone che lo hanno conosciuto e con le quali ha condiviso il suo impegno politico, sindacale e civile”. Infine, il saluto più personale di Marrocco: “Ti sia lieve la terra, caro Luigi, compagno sensibile, pacato ed elegante nei modi, nei toni e nell’essere”.