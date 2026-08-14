L’almanacco di oggi 14 agosto

Il Santo del giorno: San Marcello. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Li sordi fanne sordi e li pitucchi fanne pitucchi. Significato: I soldi fanno soldi e i pidocchi fanno pidocchi.
– Sono nati in questo giorno
1920 Giorgio Strehler
1926 Lina Wertmuller
1945 Steve Martin
1971 Raul Bova
– Proverbio
Letizia grande e gran malinconia, confinano ambedue con la pazzia
– Accadde oggi
1917 durante la Prima Guerra Mondiale la Cina dichiara guerra a Germania ed Austria
– Scoperte
1890 Herman Hollerith inventa la calcolatrice a schede perforate
L’ingegnere statistico americano in occasione del censimento statunitese del 1890 realizza la prima calcolatrice che fa uso di schede perforate. I dati sono immessi e letti con un sistema di aghi che chiudono altrettanti circuiti soltanto nei punti in cui possono passare attraverso i fori delle schede. È il primo sistema efficiente di calcolo che fa uso dell’elettricità e la prima applicazione pratica delle schede, che rimarranno valide anche dopo la nascita del computer
– Frase celebre
“Io vorrei certamente essere il primo fra questi, piuttosto che il secondo a Roma” (Plutarco, Vite parallele)