Ferragosto in sicurezza, i carabinieri rafforzano i controlli nel Salento con e-bike e militari a cavallo

Con l’entrata nel vivo della stagione estiva e l’imminente Ferragosto, tradizionalmente caratterizzato da un eccezionale afflusso di residenti e turisti, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ha ulteriormente rafforzato il dispositivo di prevenzione e controllo del territorio, modulandolo in relazione alle diverse caratteristiche delle aree interessate dai flussi turistici.

Un sistema di sicurezza articolato che, proprio in questi giorni, si arricchisce di una novità significativa: l’impiego dei Carabinieri a cavallo, chiamati a concorrere al pattugliamento di campagne, pinete, sentieri e zone naturalistiche, anche nei contesti meno accessibili ai mezzi tradizionali. Nel Salento operano infatti i militari del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma, reparto specializzato nelle attività di perlustrazione e controllo anche in aree verdi, rurali e difficilmente raggiungibili, che affianca le pattuglie dell’Arma già quotidianamente impegnate sul territorio.

L’impiego del reparto assume particolare rilievo proprio nelle aree costiere salentine caratterizzate dalla presenza di pinete, macchia mediterranea, sentieri e zone verdi, dove la conformazione del territorio può rendere meno agevole l’accesso con i tradizionali mezzi a motore. In questi contesti, il pattugliamento a cavallo consente ai militari di muoversi con maggiore agilità all’interno delle aree verdi, assicurando una presenza di controllo capillare e visibile anche nei luoghi più isolati. La presenza a cavallo, dunque, non ha carattere simbolico, ma rappresenta un vero e proprio strumento operativo: consente di raggiungere zone difficilmente accessibili ai veicoli e di rafforzare la vigilanza proprio nei territori che, durante l’estate, registrano una significativa presenza di cittadini e visitatori.

Il nuovo impiego si inserisce in un dispositivo già articolato, che nei mesi scorsi ha visto l’introduzione delle e-bike per il controllo delle aree costiere, dei percorsi pedonali e delle zone a maggiore afflusso turistico, dove la mobilità tradizionale risulta meno agevole.

Dalle località balneari alle campagne, il dispositivo si adatta al territorio: pattuglie automontate e radiomobili per il pronto intervento, servizi nelle località costiere, e-bike nei centri turistici e nelle aree pedonali e, ora, anche pattugliamenti a cavallo nelle zone verdi, rurali e naturalistiche.

In vista di Ferragosto, il dispositivo sarà ulteriormente intensificato, con una particolare attenzione alle località costiere, ai luoghi di maggiore aggregazione, alle aree rurali e naturalistiche e alle principali direttrici interessate dagli spostamenti. L’obiettivo è assicurare una presenza costante e immediatamente percepibile, capace di prevenire i fenomeni criminosi e garantire tempestività di intervento in una delle fasi di maggiore afflusso dell’intera stagione estiva.

L’attività di prevenzione riguarda non solo il contrasto ai fenomeni criminali, ma anche la tutela del patrimonio ambientale, la sicurezza di cittadini e turisti e la vigilanza sulle aree maggiormente esposte alla pressione antropica durante i mesi estivi. In questo contesto, l’impiego dei militari a cavallo contribuisce anche a rafforzare il rapporto di prossimità con la popolazione: una presenza operativa che non passa inosservata e che, soprattutto nei più piccoli, diventa occasione di incontro diretto con l’Arma in un contesto insolito e suggestivo.

Il dispositivo straordinario predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce proseguirà per tutta la stagione estiva, con una pianificazione flessibile dei servizi in base all’andamento dei flussi turistici e alle esigenze operative del territorio.