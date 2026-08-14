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Pronto soccorso al collasso, l’Asl ammette l’aumento degli accessi, ma sulle attese insostenibili non indica soluzioni

Gaetano Gorgoni
Utenti in fila, in attesa di ricevere il numerino, nel pronto soccorso del Fazzi di Lecce, dopo una veloce valutazione da parte di un infermiere

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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