Pronto soccorso al collasso, l’Asl ammette l’aumento degli accessi, ma sulle attese insostenibili non indica soluzioni

SALENTO – La presa d’atto c’è: gli accessi ai pronto soccorso della provincia di Lecce sono aumentati e ad agosto sono destinati a crescere ancora. Ma, al di là del doveroso ringraziamento a medici, infermieri, operatori sociosanitari e personale del 118, resta senza risposta la domanda che interessa migliaia di utenti: quali soluzioni saranno messe in campo per evitare attese che, soprattutto al Vito Fazzi di Lecce, possono diventare insostenibili per anziani e fragili? Perché il problema non è soltanto statistico. Dietro i numeri ci sono anziani e pazienti classificati inizialmente come codici verdi che possono entrare al pronto soccorso al mattino e uscirne la sera, dopo attese che arrivano anche a 16 ore. La nostra recente inchiesta ha messo in luce tutte le criticità: abbiamo passato un’intera giornata, fino a notte, nell’inferno del pronto soccorso leccese.



Nelle ore di punta la sala d’attesa straripa e persino trovare una sedia può diventare difficile, mentre il personale esiguo deve fronteggiare una quantità di accessi enorme. E il nodo non nasce con l’estate: le criticità si trascinano durante tutto l’anno, anche se luglio e agosto, con l’arrivo di centinaia di migliaia di turisti, finiscono inevitabilmente per esasperarle. I numeri diffusi dalla Direzione strategica dell’Asl Lecce fotografano chiaramente l’aumento della pressione. Dai circa 15.300 accessi registrati a gennaio, dopo una flessione a febbraio, si è arrivati ai circa 19.700 di luglio nei sei pronto soccorso di Casarano, Copertino, Galatina, Gallipoli, Scorrano e del Vito Fazzi di Lecce. A crescere in maniera consistente è soprattutto l’utenza proveniente da fuori provincia: dai circa 2mila accessi mensili dei primi mesi dell’anno agli oltre 5.100 di luglio. Per agosto la stessa Asl prevede circa 21.900 accessi complessivi, dei quali oltre 6.300 riferibili a persone provenienti da altre province. Una pressione che inevitabilmente si concentra anche sul capoluogo, dove il Vito Fazzi assorbe una mole enorme di utenti e dove, nelle fasi di maggiore afflusso, il personale disponibile appare insufficiente rispetto alla domanda.

La Direzione strategica ringrazia gli operatori, ma non annuncia nel comunicato un rafforzamento degli organici capace di accompagnare l’aumento stagionale degli accessi. Ed è proprio questo il punto. Se ogni estate il Salento moltiplica le proprie presenze, il sistema dell’emergenza-urgenza dovrebbe essere dimensionato per sostenere un carico prevedibile. Invece, anche nei momenti più difficili, può esserci un solo medico impegnato nelle visite, in un hub come Lecce, dove si riversano centinaia di persone ogni giorno, chiamato a valutare i pazienti e a indirizzare verso i reparti chi necessita di ulteriori approfondimenti. Il risultato è un imbuto che allunga progressivamente i tempi per i codici meno urgenti, senza che questo significhi necessariamente trovarsi davanti a problemi banali.

L’invito dell’Asl è infatti quello di ricorrere al pronto soccorso soltanto in caso di reale necessità e, quando possibile, di rivolgersi al medico di famiglia, al pediatra o alla continuità assistenziale. Ma proprio agosto mette a nudo un altro problema: non sempre è semplice ottenere rapidamente altrove visite, esami diagnostici e accertamenti. Chi arriva in ospedale, nella maggior parte dei casi, non lo fa per autolesionismo o per trascorrere ore in una sala d’attesa, ma perché ritiene di avere un problema importante e ha bisogno di capire in tempi ragionevoli cosa stia accadendo. È qui che emerge la debolezza della sanità territoriale, che non riesce ancora a intercettare una parte sufficiente della domanda prima che finisca inevitabilmente sulle porte degli ospedali.

“L’importante afflusso di turisti che ogni estate interessa i 240 chilometri di costa e l’entroterra salentino si traduce in un significativo incremento della domanda di assistenza sanitaria”, sottolinea il direttore generale Gianluca Capochiani, ringraziando “medici, infermieri, operatori sociosanitari e tutto il personale” e ricordando l’impegno degli operatori del 118. Un riconoscimento certamente dovuto a chi lavora quotidianamente sotto pressione. Ma proprio i numeri forniti dall’azienda sanitaria sembrano rendere ancora più urgente il passaggio successivo: spiegare come si intenda affrontare strutturalmente un sovraccarico ormai noto e, durante l’estate, perfettamente prevedibile. Perché la professionalità e il sacrificio degli operatori possono tenere in piedi il sistema, ma non possono sostituire personale, organizzazione e servizi territoriali. 12 o 16 ore su una sedia, quando la sedia si riesce a trovare, non possono diventare la normalità di un pronto soccorso.