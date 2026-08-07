Centro storico Lecce, importanti novità per il centro storico, il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla: “conclusi i lavori su 8.300 mq di strade e sottoservizi. Investiti 3,3 milioni di euro”

​LECCE — Si sono conclusi gli interventi di rigenerazione urbana che hanno interessato circa 8.300 metri quadri del centro storico. L’intervento, finanziato con un importo complessivo di 3.282.509,90 euro di fondi PNRR (intercettati nel 2021 e con cantieri avviati nel 2022), si inserisce nel piano complessivo di riqualificazione che ha già visto il completamento delle opere in Piazza Sant’Oronzo, via Alvino, via Fazzi e via Verdi.

​I lavori di rifacimento del basolato calcareo e di ammodernamento dei sottoservizi hanno riguardato nello specifico le seguenti arterie e corti cittadine:

​Via Principi di Savoia

​Corte dei Saetta

​Piazzetta Cloe Elmo

​Vico dei Paleoli

​Via Scarambone

​Via Malennio

​Vicolo dei Crety

​Vico Sferracavalli

​Vico Storto Carità Vecchia

​Accanto alla nuova pavimentazione in basoli, l’opera ha consentito il rinnovo completo delle infrastrutture sotterranee e delle reti di servizio.

​A fare il punto sui risultati è il Vice Sindaco di Lecce e Assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Giordano Anguilla:

​”Esprimiamo grande soddisfazione per la conclusione di un’opera imponente che ha coinvolto nove tra le arterie e i vicoli più importanti del nostro centro storico, a partire da via Principi di Savoia e via Scarambone. È un intervento dal valore concreto per chi vive ogni giorno questa parte della città.

​Non si tratta soltanto di un nuovo basolato, ma di interventi strutturali non visibili ma fondamentali: abbiamo colto l’occasione per rinnovare integralmente tutti i sottoservizi, dalla rete idrica all’acquedotto per la raccolta delle acque reflue. Questo consentirà ai residenti di disporre di servizi moderni e a norma di legge.

​Ringrazio l’impresa Domus Costruzioni S.r.l. per il lavoro svolto e la qualità del risultato, il RUP, l’architetto Silvio Cillo, e la direzione dei lavori affidata all’architetto Salvatore Margiotta. Infine, proprio come già fatto in Piazza Sant’Oronzo, il piano di calpestio è stato pareggiato, garantendo piena accessibilità e decoro.”

https://youtu.be/Mt9sJneA_n0?si=jGWqFEJ7CrtrtXOt

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