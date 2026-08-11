Edilizia residenziale pubblica, dalla Regione 1,4 milioni per il recupero e l’efficientamento degli alloggi di ARCA Nord Salento

La Giunta regionale, su proposta dell’assessora all’Urbanistica e alle Politiche abitative Marina Leuzzi, ha approvato l’iniziativa di ARCA Nord Salento di destinare 1.403.099,45 euro al recupero, all’efficientamento energetico e alla manutenzione straordinaria di una parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito dall’Agenzia.

Si tratta di risorse derivanti dall’alienazione di beni del patrimonio di ARCA Nord Salento che, attraverso la decisione della Giunta regionale, vengono reimpiegate per realizzare interventi di riqualificazione e miglioramento degli alloggi e degli edifici di edilizia residenziale pubblica.

In particolare, 1 milione di euro sarà destinato a interventi di recupero ed efficientamento energetico di fabbricati nei Comuni di Brindisi e Cellino San Marco. I restanti 403.099,45 euro saranno utilizzati per interventi di manutenzione straordinaria, recupero ed efficientamento energetico in condomini misti, limitatamente alle quote di competenza dell’ARCA, nei Comuni di Brindisi, Ceglie Messapica, Ostuni e Fasano.

Gli interventi consentiranno di intervenire sulle condizioni degli edifici e delle loro componenti, comprese le parti strutturali e gli impianti, con opere che riguarderanno anche alcuni ascensori, contribuendo a migliorare sicurezza, funzionalità, efficienza energetica e qualità abitativa.

“Con questo provvedimento – dichiara l’assessora regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Marina Leuzzi – la Giunta accoglie una proposta di ARCA Nord Salento che consente di rimettere in circolo risorse derivanti dall’alienazione di beni per restituirle al patrimonio pubblico attraverso interventi concreti di recupero e riqualificazione. È un’impostazione che stiamo portando avanti con le ARCA territoriali: partire da una ricognizione puntuale del patrimonio esistente, individuare le situazioni che hanno maggiore necessità di intervento e costruire, insieme, una programmazione capace di tradurre le risorse disponibili in opere”.

“Il lavoro che stiamo facendo – prosegue Leuzzi – con le ARCA regionali, ha l’obiettivo di valorizzare ciò che già abbiamo, recuperare gli edifici che necessitano di interventi, migliorarne l’efficienza e renderli più adeguati alle esigenze delle famiglie. Investire sul patrimonio esistente significa anche contrastare il consumo di nuovo suolo e rafforzare la qualità dell’offerta abitativa pubblica. Si tratta di una collaborazione essenziale per costruire una programmazione organica e trasformarla in interventi diffusi e concreti sui territori”.

Il provvedimento odierno secondo l’amministratore unico di Arca Nord Salento, Vittorio Rina, “è un’ottima notizia che conferma l’attenzione dell’assessora Leuzzi e di tutta la Giunta regionale sul tema delle politiche abitative. Un ulteriore passo strategico, dunque, per implementare gli interventi di manutenzione sugli immobili, migliorare e riqualificare il nostro patrimonio e l’abitare dei nostri inquilini”.