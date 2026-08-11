Sasso: ‘Episodio in ospedale di Lecce dimostra che serve remigrazione’

“Un immigrato extracomunitario si procura ferite con un coltello nella struttura di accoglienza di Campi Salentina, viene portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce e lì scatena il caos: minacce al personale sanitario, aggressività verso i presenti, emergenza totale. Serve la remigrazione. Subito”. Lo dichiara il deputato Rossano Sasso, responsabile di Futuro nazionale in Puglia commentando l’episodio avvenuto ieri mattina nella struttura ospedaliera di Lecce dove un 19enne originario del Gambia, avrebbe seminato il panico brandendo un coltello nel reparto di emergenza-urgenza. A fermarlo sono stati i carabinieri usando il taser.

“È il secondo episodio simile a Lecce in soli quattro giorni – annota Sasso – un atto di violenza da parte di chi è arrivato illegalmente e continua a dimostrare di non avere alcun rispetto per le regole, per le istituzioni e per chi lavora per salvare vite”. “La situazione è fuori controllo – conclude -. Non si tratta più di accoglienza ma di invasione: in quattro anni 330mila sbarchi di clandestini e appena 20mila rimpatri. Serve la remigrazione”.