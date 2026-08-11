La discoteca Praja resta chiusa, il Tar rigetta il ricorso

La discoteca Praja di Gallipoli resta chiusa. Il Tar Lecce ha respinto l’istanza cautelare monocratica di sospensione del decreto notificato l’8 agosto da polizia e carabinieri, che prevede la chiusura del locale per 15 giorni «per interrompere una situazione di oggettivo e persistente pericolo per la sicurezza dei cittadini».
I gestori della struttura avevano subito annunciato ricorso e oggi il Tribunale amministrativo ha rigettato l’istanza, fissando una udienza collegiale che sarà discussa dopo l’estate, il 9 settembre.
Nel decreto, il presidente del Tar Antonio Pasca evidenzia che «le attività criminali e i fatti-reato occasionati o comunque collegati, anche sul piano concausale, con l’esercizio della discoteca in questione risultano di particolare gravità e hanno determinato e determinano tuttora grave allarme sociale e grave pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico».
Secondo il Tar, «gli interessi economici della società ricorrente risultano ampiamente recessivi rispetto al prevalente interesse pubblico alla tutela dell’ordine pubblico, dell’incolumità delle persone e alla tutela dei minori».
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