A pochi giorni dal rogo sulla Serra, Ruffano pianta 26 nuovi alberi nel Parco di via Torino

RUFFANO – Ventisei nuovi alberi arricchiscono il Parco comunale di via Torino, al centro di un più ampio percorso di crescita e valorizzazione promosso dall’Amministrazione comunale per renderlo sempre più verde, inclusivo e aperto a tutta la comunità.

In questi giorni, è stata praticata la piantumazione di 14 alberi di canfora, 6 carrubi, 5 gelsi senza frutto e una fitolacca. Un intervento che rafforza la componente naturalistica dell’area e contribuisce a consolidarne la funzione di vero e proprio polmone verde per Ruffano.

Il parco di via Torino è un’opera in itinere, ma già aperta al pubblico. Ospita infatti un’area giochi, un’area pic-nic ed una palestra open-air aperta a tutti. Oltre a godere di uno sfondo particolare: il murales dedicato a Raffaella Carrà, realizzato nel 2024 nell’ambito delle attività promosse con il progetto Galattica.

UN LUOGO PER BENESSERE E SOCIALITA’

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di completare uno spazio pubblico capace di rispondere a esigenze differenti: un luogo di incontro, socializzazione e convivialità per le famiglie; un’area accogliente per gli animali; un punto di riferimento per lo sport e il benessere grazie alla nuova palestra a cielo aperto già presente ed al finanziamento ottenuto; uno spazio sempre più pensato anche per bambini e ragazzi.

Proprio alla fascia di età compresa tra i 4 e i 14 anni sarà dedicata una nuova area attrezzata, che verrà realizzata grazie a un finanziamento di 125mila euro appena ottenuto dal Ministero per lo Sport.

«La ferita inferta dal grande incendio alla collina della Madonna della Serra – dichiara il sindaco Antonio Cavallo – ci ha ricordato ancora una volta quanto il nostro patrimonio naturale sia prezioso e, allo stesso tempo, fragile. Il Parco di via Torino non è l’area colpita dalle fiamme, ma l’investimento che stiamo portando avanti rappresenta un altro tassello del nostro impegno complessivo per il verde e per la qualità degli spazi pubblici. Piantare nuovi alberi significa guardare al futuro e costruire un luogo nel quale le famiglie possano incontrarsi, i bambini possano crescere e ogni cittadino possa prendersi cura del proprio benessere».

UNO SPAZIO PENSATO ANCHE PER GLI AMICI A 4 ZAMPE

Il progetto guarda anche al rapporto tra il parco e gli animali. Di recente è stata realizzata un’area per lo sgambamento dei cani che presto l’Amministrazione comunale intende affiancare ad una piscina dedicata proprio agli amici a quattro zampe. Una struttura che sarebbe unica nel suo genere sul territorio e che amplierebbe ulteriormente i servizi offerti dall’area.

«Il parco continua a crescere attraverso interventi concreti e una progettazione che tiene insieme ambiente, socialità, sport e inclusione – spiega l’assessore all’Urbanistica e all’Ambiente, Claudio Sparascio –. Ai 26 alberi appena piantati si aggiungerà il nuovo spazio attrezzato destinato ai bambini e ai ragazzi dai 4 ai 14 anni. Stiamo inoltre progettando la possibilità di dotare l’area di una piscina per cani, immaginando un luogo realmente accogliente per tutti. Presto, inoltre, il Consiglio comunale sarà chiamato ad attribuire un nome al parco. Un passaggio importante per rafforzarne l’identità e il legame con la comunità, che invito a farsi beneficiaria ma anche custode di questa bellezza».

Il Parco di via Torino si prepara così a diventare un luogo sempre più riconoscibile e vissuto: uno spazio verde e intergenerazionale nel quale incontrarsi, praticare attività fisica, trascorrere il tempo libero e condividere momenti di socialità.

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