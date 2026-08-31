La magia di Arte Antiqua al Chiostro dei Carmelitani di Nardò

NARDO’ (Lecce) – Arredi d’altri tempi, pop e pezzi d’arte: per gli amanti del collezionismo e non solo «Arte Antiqua» torna nel centro storico di Nardò (Lecce). Da giovedì 3 a domenica 6 settembre il Chiostro dei Carmelitani di corso Vittorio Emanuele II si trasforma in un salotto d’eccezione per un viaggio nel tempo fra antiquariato, modernariato e design.

Novità di questa edizione ad arricchire l’atmosfera sarà l’esposizione «Fili d’Arte – Eleganza senza tempo» allestita all’interno del CreativiBar del Chiostro. Si tratta di un suggestivo percorso tra abiti e accessori della collezione privata di Ileana Zatti: pezzi unici dalla fine dell’800 agli anni Sessanta del secolo scorso capaci di far rivivere la storia della moda in una visione artistica e contemporanea.

Importante veicolo di promozione del mercato dell’antico e di valorizzazione del territorio, «Arte Antiqua» attrae visitatori e appassionati salentini, dal resto d’Italia e internazionali a caccia di oggetti e dettagli pronti a rinascere tra emozioni, ricordi e pura bellezza.

Giorni e orari: da giovedì 3 a domenica 6 settembre dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 21.30 (ingresso libero).

L’appuntamento è organizzato dall’associazione «Gira-Sole» con il patrocinio del Comune di Nardò e la collaborazione del CreativiBar e della Consulta comunale della cultura.