Torna la magia del passato: al via la seconda edizione di Arte Antiqua

NARDO‘ – Dopo il successo della prima edizione, il centro storico di Nardò torna a ospitare «Arte Antiqua», appuntamento dedicato agli amanti del collezionismo e del bello organizzato dall’associazione «Gira-Sole» con il patrocinio del Comune di Nardò e del delegato alla Cultura Francesco Plantera e la collaborazione del CreativiBar e della Consulta comunale della cultura.

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio il Chiostro dei Carmelitani di corso Vittorio Emanuele II, a pochi passi da piazza Salandra, si trasformerà in un salotto d’eccezione per un viaggio nel tempo fra antiquariato, modernariato e design.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di offrire a cittadini, turisti e appassionati un’occasione unica per ammirare e acquistare pezzi rari, oggetti e complementi d’arredo che hanno segnato il gusto di svariate epoche. Tutt’altro che casuale la scelta del Chiostro, cuore pulsante dell’architettura barocca neretina: l’edificio infatti si sposa perfettamente con gli articoli proposti dagli espositori di «Arte Antiqua», anche quest’anno presenti a Nardò da tutta Italia.

Il percorso espositivo sarà aperto al pubblico con ingresso libero nei seguenti orari: mattina dalle 9.30 alle 13 e pomeriggio dalle 16.30 alle 21.30.

Importante veicolo di promozione del mercato dell’antico e di valorizzazione del territorio neretino, «Arte Antiqua» anche nell’edizione 2026 è pronta ad attrarre visitatori «vicini e lontani», dai turisti italiani e internazionali agli appassionati salentini e del resto della Puglia.