Lavori Aqp per migliorare il servizio, possibili disagi in alcuni comuni salentini. Ecco dove e quando

SALENTO – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Ruffano e Taurisano

I lavori a Ruffano riguardano delle verifiche con rilevazioni strumentali sulla condotta idrica Dorsale Jonica del Pertusillo. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 03 Settembre 2026 nelle Strade Provinciali 362 e 374 dell’abitato di Ruffano (LE). La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 12:00 con ripristino alle ore 22:00.

I lavori a Taurisano riguardano delle verifiche con rilevazioni strumentali sulla condotta idrica Dorsale Jonica del Pertusillo. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 03 Settembre 2026 nella Zona Industriale e possibile riduzione della pressione nell’intero abitato di Taurisano (LE). La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 12:00 con ripristino alle ore 22:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.