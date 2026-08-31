Vetrugno pubblica il video dell’incidente con la bici: “Centinaia di insulti e inviti al boicottaggio per un urto accidentale”

LECCE – Dopo centinaia di post violenti, insulti e appelli a boicottare il suo locale, Daniele Vetrugno, proprietario del locale “Cantiere”, brand esportato anche a Milano e New York, passa al contrattacco e pubblica il video dell’incidente che ha coinvolto la bicicletta di un rider nei pressi di Porta Napoli: immagini estrapolate dalla sua videocamera di sorveglianza. Le immagini delle telecamere di sicurezza, secondo l’imprenditore, spazzano via una narrazione social diventata in poche ore una vera e propria gogna. “Ho urtato accidentalmente la bici di un rider, uno di quei lavoratori con cui noi collaboriamo ogni giorno”, chiarisce Vetrugno, che non riesce a comprendere come un episodio tanto banale abbia potuto conquistare le prime pagine e scatenare una valanga di accuse. Qualche testimone, sostiene, si sarebbe fatto prendere la mano, trasformando una manovra sbagliata in un gesto volontario e persino reiterato.

“C’è chi ha raccontato che mi sarei fermato davanti a un cancello e che, addirittura, per esasperazione, avrei preso quella bici e sarei perfino andato in retromarcia per passarci sopra una seconda volta”. La registrazione della videosorveglianza restituisce però una dinamica differente. Il Suv arriva davanti al garage e svolta per entrare, “mentre la bicicletta si trova in una posizione poco visibile, anche perché parzialmente nascosta dal dehors del locale accanto”. Durante la curva è la fiancata posteriore dell’automobile a urtare di striscio il mezzo, facendolo cadere. “Sono in macchina con mia moglie e i miei bambini. Arrivo, giro per entrare e prendo accidentalmente la bicicletta con la parte posteriore dell’auto. Nessuna macchina che si ferma per passarci sopra volontariamente, nessuna bicicletta volutamente schiacciata e nessuna retromarcia per investirla una seconda volta: le immagini sono queste”.

Vetrugno contesta anche la ricostruzione secondo la quale la bicicletta sarebbe stata completamente distrutta, impedendo al rider di continuare a lavorare. Nel filmato il giovane raggiunge il mezzo, lo solleva e lo porta vicino al muro; la struttura appare integra e le ruote continuano a girare. “È stato detto che quel ragazzo, per colpa mia, non avrebbe più potuto lavorare. Anche qui non servono interpretazioni: guardiamo le immagini. Queste sono le condizioni della bicicletta immediatamente dopo l’accaduto. Il rider la solleva e la appoggia al muro. Le immagini sono a disposizione di tutti e mostrano la realtà dei fatti“. È il momento della replica, dunque, dopo giorni di silenzio e accuse. Per Vetrugno la superficialità e il giudizio affrettato non possono diventare una condanna pubblica, né alimentare una campagna capace di danneggiare un’attività e le 70 famiglie che vivono grazie a quel lavoro.