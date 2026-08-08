Le previsioni meteo di domenica 9 agosto

PUGLIA – Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutti i settori ma con cieli che saranno poco nuvolosi, isolati fenomeni al confine con Basilicata e Campania. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Nelle prime ore del mattino nubi sparse sulla Pianura Padana con anche locali piovaschi, ma in graduale assorbimento. Tra la tarda mattina ed il pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi in sviluppo sulle Alpi e locali rovesci in Appennino, più asciutto altrove salvo locali sconfinamenti. In serata tempo in miglioramento con schiarite, salvo residui fenomeni.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi nelle zone interne, soleggiato altrove. Migliora entro la serata con fenomeni in generale esaurimento ed ampie schiarite associate.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo asciutto al mattino al Sud e sulle Isole con sole prevalente. Al pomeriggio locali rovesci o temporali attesi lungo l’Appennino e settori interni della Sicilia orientale, poche variazioni altrove. Migliora ovunque dalla serata con precipitazioni in esaurimento e ampie schiarite.

Temperature in generale diminuzione su tutta l’Italia, massime in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia.

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