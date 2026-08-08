Praja chiuso per 15 giorni, stop nella notte di Anna: “Danno economico enorme, ricorreremo contro il provvedimento”

GALLIPOLI – Un fulmine a ciel sereno proprio nel cuore dell’estate gallipolina e alla vigilia di uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Il Praja di Gallipoli dovrà sospendere l’attività per 15 giorni in seguito a un provvedimento del questore di Lecce. La decisione è stata notificata oggi, 8 agosto, con l’arrivo delle forze dell’ordine nel locale proprio nella serata in cui era in programma lo spettacolo di ANNA, evento che aveva richiamato l’attenzione di migliaia di giovani e che rappresentava una delle date di punta del cartellone estivo della discoteca.

Una chiusura che rischia di trasformarsi in un colpo economico pesantissimo, non soltanto per la proprietà ma per l’intero indotto che ruota attorno alla movida gallipolina: lavoratori stagionali, addetti alla sicurezza, barman, camerieri, tecnici, pr, trasporti, lavoratori del settore musicale e numerose altre attività che concentrano proprio nelle poche settimane di agosto una parte importante dei guadagni dell’anno.

Al centro del provvedimento figurano indagini particolarmente delicate condotte dai Carabinieri, che hanno documentato due violenze sessuali ai danni di minori consumatesi nel parcheggio della struttura nel luglio 2026. In una circostanza, la vittima si era rivolta al personale del locale per chiedere aiuto, trovandosi tuttavia di fronte a un atteggiamento di dissuasione dal contattare le forze dell’ordine. Questa condotta ha ritardato i soccorsi e l’azione investigativa, innescando una reazione violenta da parte del gruppo di amici della persona offesa, che avevano successivamente rintracciato l’aggressore alla sua dimora generando gravi disordini.

Nel secondo episodio, la minore coinvolta aveva consumato tre cocktail alcolici somministrati direttamente dal personale e pagati con carta di credito, in palese violazione delle normative a tutela dei giovani. Il quadro delineato dagli investigatori comprende anche una ventina di denunce raccolte dalla Stazione Carabinieri a partire dalla seconda metà di giugno per furti di portafogli, monili e telefoni cellulari, affiancati dai furti con strappo di collanine monitorati dal Commissariato. A ciò si aggiungono risse e lesioni personali, come il violento scontro del 19 luglio iniziato sulla pista da ballo e degenerato all’esterno fino a richiedere il trasporto in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce per un avventore inseguito lungo via delle dune, oltre al soccorso di un minore colpito all’addome. Un’ulteriore rissa avvenuta il 20 luglio ha provocato traumi a un altro minorenne, portando al deferimento di due persone, tra cui un soggetto gravato da plurimi precedenti sorpreso nei pressi del parcheggio a bordo di un’auto con altri pregiudicati.

La proprietà del Praja ha affidato ai social la propria reazione, annunciando battaglia contro il provvedimento: “Oggi 8 agosto con un provvedimento del questore di Lecce, è stata sospesa la nostra licenza per 15 giorni. Ricorreremo in tutte le sedi contro un provvedimento che riteniamo ingiusto, sproporzionato, contrario finanche alle linee guida che lo stesso Ministero dell’Interno ha stilato per irrobustire la collaborazione con le forze dell’ordine, che noi abbiamo sempre garantito. Siamo fiduciosi nella sensibilità delle Istituzioni, della giustizia e del diritto”.

Lo stop arriva nel momento di massima attività della stagione e, secondo le prime valutazioni degli operatori, potrebbe provocare perdite per decine di migliaia di euro, con ripercussioni che vanno ben oltre i confini della singola discoteca. Negli ambienti della notte si apre così anche il dibattito sulla proporzionalità dei provvedimenti adottati nei confronti dei grandi locali. Gli addetti ai lavori fanno osservare che nelle manifestazioni capaci di concentrare migliaia di persone possono verificarsi episodi problematici, spesso anche nelle aree esterne, e sostengono che occorra evitare che le responsabilità di singoli comportamenti finiscano per ricadere automaticamente su un’intera attività e sui suoi lavoratori.

“Stanno chiudendo senza nessun preavviso: è un danno enorme per chi basa tutti i suoi guadagni su questo periodo”, spiega un pr del settore, dando voce alla forte preoccupazione che in queste ore attraversa il mondo dell’intrattenimento gallipolino. Per il Praja, uno dei locali simbolo della notte salentina e tappa abituale di artisti e dj di richiamo nazionale e internazionale, comincia adesso la corsa contro il tempo sul fronte dei ricorsi. Sullo sfondo resta una notte che avrebbe dovuto essere dedicata alla musica e al grande evento con ANNA e che, invece, si è trasformata improvvisamente in uno degli episodi più delicati dell’estate gallipolina. Il dibattito è antico: perché deve pagare il privato e tutto l’indotto, con danni economici e occupazionali importanti, per episodi di ordine e pubblico che dovrebbero essere tenuti sotto controllo da chi è pagato per questo? L’ordinanza tanto contestata, l’anno scorso, del Comune di Lecce, che aveva imposto le chiusure anticipate per locali ubicati in due vie considerate poco sicure (via Maremonti e via Ascanio Grandi) si è ritorta contro lo stesso ente: il Tar ha dato il via libera al risarcimento per i proprietari dei locali. “Sui giornali si legge che le forze dell’ordine hanno poco personale e riescono a garantire a malapena la sicurezza: non vorrei che in futuro si preferisse la scorciatoia delle chiusure al presidio del territorio. Il divertimento notturno è un’economia importante per un provincia turistica”, conclude uno degli addetti ai lavori.

il comunicato ufficiale della Questura di Lecce

​Gallipoli, il Questore di Lecce sospende per 15 giorni l’attività di una nota discoteca

In data 8 agosto 2026, il Questore della provincia di Lecce, dr. Giampietro Lionetti, ha emesso un provvedimento urgente di sospensione delle attività di una nota discoteca di Gallipoli per la durata di 15 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del T.ULP.S., notificato dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri

La sospensione nasce dalle proposte avanzate dal Commissariato di P.S di Gallipoli e dalla Compagnia Carabinieri di Gallipoli, a seguito di molteplici e gravi episodi criminosi e turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica registratisi durante la corrente stagione estiva all’interno del locale, nelle sue pertinenze e nelle immediate adiacenze.

L’intervento urgente, adottato per infrenare la ripetitività dei reati, segnalati all’Autorità Giudiziaria, si è reso necessario a tutela dell’incolumità dei frequentatori, anche giovanissimi, in vista dei prossimi eventi in programma con ospiti di richiamo.

Le attività investigative condotte dall’Arma dei Carabinieri hanno documentato due violenze sessuali in danno di minori consumatesi nel parcheggio della struttura nel luglio 2026. In una delle due circostanze la vittima si era rivolta al personale del locale per chiedere aiuto, venendo tuttavia disincentivata dal contattare le forze dell’ordine; tale condotta ha ritardato i soccorsi e l’azione investigativa, innescando una reazione violenta da parte del gruppo di amici della persona offesa, i quali hanno successivamente rintracciato l’aggressore presso la sua dimora generando gravi disordini pubblici. Nel secondo caso, la vittima minorenne, aveva consumato tre cocktail alcolici somministrati dal personale e pagati tramite carta di credito, in palese violazione delle norme a tutela dei minori.

Inoltre, dalla seconda metà di giugno, la Stazione Carabinieri di Gallipoli ha raccolto 20 denunce per furti di portafogli, monili e telefoni cellulari perpetrati nella discoteca.

Parallelamente, le risultanze del Commissariato di P.S. di Gallipoli hanno evidenziato furti con strappo di collanine commessi da soggetti legati alla criminalità diffusa, prevalentemente provenienti da altre regioni, per i quali è stato deferito un responsabile.

Sono stati accertati diversi casi di lesioni personali e risse, tra cui un violento scontro avvenuto il 19 luglio 2026 iniziato nella sala da ballo e degenerato all’esterno, dove la vittima è stata inseguita lungo via delle dune fino a richiedere il trasporto in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Inoltre, le forze dell’ordine hanno soccorso avventori feriti, tra cui un minore colpito all’addome

Nella stessa data, Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S della Questura di Lecce ha eseguitodelle ispezioni che hanno altresì rilevato irregolarità formali e sostanziali, tra cui l’impiego di un addetto alla sicurezza non iscritto nell’elenco prefettizio, l’ostruzione di un’uscita di emergenza causata da un’auto in sosta e la somministrazione di alcolici a una diciassettenne senza la verifica del documento, fatto che ha comportato la contestazione di un illecito amministrativo al titolare.

Una successiva rissa il 20 luglio ha causato lesioni e traumi a un altro minorenne. Le indagini su quest’ultimo episodio hanno portato al deferimento di due persone, una delle quali, gravata da plurimi precedenti, è stata controllata il 22 luglio nei pressi del parcheggio a bordo di un’auto con altri soggetti pregiudicati, uno dei quali già destinatario dell’Avviso Orale del Questore.

L’esame dei dati sanitari ha inoltre mostrato un quadro diconcreto e attuale pericolo per la salute pubblica: tra il 4 e il 20 luglio 2026 la Centrale Operativa del 118 ha registrato 17 richieste di soccorso presso la discoteca e nelle zone limitrofe, quasi tutte per gravi intossicazioni etiliche, stati di incoscienza e alterazioni psicofisiche con trasporto urgente in ospedale.

Gli accertamenti dell’Arma dei Carabinieri, inoltre,hanno rivelato la presenza di soggetti con precedenti di polizia tra i componenti della compagine aziendale.

Infine, come evidenziato nel provvedimento di sospensione emesso dal Questore, analoghi episodi si erano infatti già verificati nelle stagioni estive dal 2022 al 2025: il 24 agosto 2022 la discoteca era stata attinta da una prima sospensione di 15 giorni e il 24 settembre 2024 vi era stata formale diffida.

Alla luce dei recenti e gravissimi eventi, la temporanea chiusura disposta dal Questore si è resa indispensabile per interrompere una situazione di oggettivo e persistente pericolo per la sicurezza dei cittadini.