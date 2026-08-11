Muro Leccese entra nel Festival Itinerante: il tamburello attraversa generazioni e nuovi linguaggi

Muro Leccese entra quest’anno nel percorso del Festival Itinerante de La Notte della Taranta con una tappa che ha nel tamburello uno dei suoi fili conduttori, dalla costruzione artigianale alla trasmissione dei saperi tra generazioni. Mercoledì 12 agosto, dalle 20.30 in piazza del Popolo, il programma riunisce il laboratorio dimostrativo sulla costruzione dei tamburelli a cornice curato da Biagio e Lorenzo Panico, i Tamburellisti di Otranto Junior, il progetto calabrese Senduki e l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta.

Apre la serata “La Scuola di danza”, il progetto curato dai maestri e dai danzatori della Fondazione La Notte della Taranta, che accompagna il pubblico alla scoperta dei passi della pizzica pizzica attraverso il movimento individuale, il dialogo di coppia e la ronda, il cerchio collettivo nel quale la danza diventa esperienza condivisa.

La tappa di Muro Leccese ospita, per la prima volta nel Festival Itinerante, il laboratorio dimostrativo dedicato alla costruzione dei tamburelli a cornice: il primo di quattro appuntamenti, curato da Biagio e Lorenzo Panico, che farà scoprire al pubblico le diverse fasi di realizzazione dello strumento, attraverso tecniche, materiali e lavorazioni artigianali. Biagio Panico eseguirà dal vivo il montaggio della pelle sul cerchio con chiodi in legno, uno dei metodi costruttivi più antichi, mentre Lorenzo Panico accompagnerà la dimostrazione con un racconto sulla storia del tamburello salentino, dalle tecniche di costruzione alle trasformazioni degli ultimi trent’anni, fino alla riscoperta delle misure, dei materiali e del suono del tamburello storico. Durante l’incontro saranno inoltre esposti strumenti nelle diverse fasi di lavorazione, dal cerchio grezzo e dai sonagli fino al tamburello finito.

Dalla costruzione dello strumento alla sua trasmissione alle nuove generazioni: sul palco arrivano quindi i Tamburellisti di Otranto Junior, progetto educativo nato dall’esperienza dei Tamburellisti di Otranto, fondati dal maestro Massimo Panarese. Attraverso laboratori ritmici, ascolto, movimento e prime esperienze con il tamburello, i bambini si avvicinano alla musica sviluppando coordinazione e senso del ritmo, in un percorso che rafforza la partecipazione e il senso di appartenenza alla comunità.

Sul palco arrivano poi le sonorità della Calabria con i Senduki, formazione composta da Ettore Castagna, Peppe Costa Yosonu, Elisa Surace e Carmine Torchia. Il nome, che in greco di Calabria rimanda alla “cassetta degli attrezzi”, racconta già l’idea alla base del progetto: mettere insieme materiali musicali differenti e ricomporli in una nuova forma sonora. Lira, zampogna, doppi flauti e tamburelli condividono così lo spazio con basso elettrico, synth, batterie elettroniche e manipolazioni digitali, mentre vocalità arcaiche e repertori legati alla Calabria incontrano suggestioni mediterranee e linguaggi contemporanei. Nel 2025 la formazione ha pubblicato per AlfaMusic Stranìa, album d’esordio di dodici brani che attraversa folk, world music e venature pop, accolto dalla critica come uno dei lavori più significativi della nuova world music italiana e, nel 2026, entrato nella Top 10 della World Music Charts Europe.

A chiudere la serata l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, con una scaletta che ripercorre gli arrangiamenti dei Maestri concertatori che negli anni hanno lasciato il segno sul palcoscenico di Melpignano. Pizziche, stornelli, canti di lavoro e brani del repertorio storico attraversano quasi trent’anni di storia del Festival, restituendo la varietà linguistica e musicale delle diverse aree del Salento.

Il Festival Itinerante prosegue giovedì 13 agosto a Martignano. Dalle 20.30, in piazza della Repubblica, Miguel Gotor dialoga con Massimo Bray a partire dal volume “L’omicidio di Piersanti Mattarella. L’Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna. 1979-1980″ (Einaudi, 2025). Il programma continua con Emanuela Gabrieli e il progetto Chora Trad, che ospita Giovanni Imparato, per concludersi con Tarantarte, che celebra i suoi 25 anni presentando lo spettacolo inedito Radici Roots Raices Racines.

Il viaggio nelle piazze e nei centri storici del Salento continuerà fino al 19 agosto, accompagnando il pubblico verso il Concertone di Melpignano, in programma sabato 22 agosto sul piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani, con Ermal Meta Maestro concertatore e le coreografie di Fredy Franzutti. L’edizione 2026 si concluderà domenica 23 agosto nel centro storico di Galatina con La notte delle ronde.