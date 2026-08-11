“In via Rapolla ci vuole il presidio dei militari: per ora siamo presidiati dalla criminalità”

LECCE – “Per via Rapolla ci vuole il presidio dei militari perché per ora siamo presidiati dalla criminalità. I topi d’appartamento hanno sequestrato la nostra serenità”. È una denuncia che arriva dal cuore di un quartiere residenziale sempre più preoccupato, quella dell’imprenditore dell’automotive Giancarlo Federico, dopo l’ennesimo furto messo a segno in via Rapolla. Una frase che fotografa il clima che si respira tra i residenti, costretti ormai a fare i conti con una sequenza di raid che sembra non conoscere tregua. Sono state svaligiate 4 ville in 7 giorni. I ladri sono tornati a colpire per 3 giorni di fila, indisturbati.

Nella notte tra domenica e lunedì i ladri sono entrati in azione in un appartamento della zona e, circostanza particolarmente inquietante, sono riusciti a mettere a segno il colpo mentre i proprietari si trovavano all’interno dell’abitazione. Un episodio che ha fatto nuovamente scattare l’allarme e gli appelli alle istituzioni perché l’area venga presidiata maggiormente.

“Siamo ostaggi di quattro delinquenti, che ogni anno tornano a colpire. È un mese che stiamo chiedendo aiuto e questi topi d’appartamento continuano ad agire indisturbati. Siamo al quarto furto di fila”, racconta Federico, interpretando la rabbia e la paura di quanti vivono in una strada che durante il periodo estivo sembra diventare un obiettivo privilegiato per i ladri. I residenti si sono organizzati con una chat privata, dove si scambiano informazioni utili, oltre ad aver alzato la guardia.

Il problema, denunciano i residenti, non riguarda soltanto l’ultimo episodio. Via Rapolla e altre arterie periferiche della città, come via Adriatica, sono da tempo finite al centro di segnalazioni per furti nelle abitazioni e raid contro le auto parcheggiate. E ogni estate, soprattutto nel mese di agosto, il fenomeno sembra ripresentarsi con una puntualità che esaspera chi vive nella zona. “Ogni maledetto giorno di agosto e ogni maledetto anno, via Rapolla diventa la miniera d’oro dei topi d’appartamento”, è il sentimento diffuso tra gli abitanti.

A preoccupare maggiormente è però la modalità con cui i malviventi stanno agendo. Entrare in un’abitazione sapendo o non curandosi della presenza delle persone all’interno significa innalzare ulteriormente il livello di pericolo percepito. “Ormai la via è completamente presidiata dai topi d’appartamento anziché dalle forze dell’ordine”, sottolinea ancora Federico, chiedendo una presenza più costante delle pattuglie soprattutto nelle ore serali e notturne.

La richiesta dei residenti non è soltanto quella di intervenire dopo i furti, ma di rafforzare la prevenzione e i controlli in una zona che, a loro avviso, necessita di una maggiore attenzione. Perché il danno provocato da un furto non si misura soltanto in ciò che viene portato via: resta soprattutto la sensazione di non sentirsi più al sicuro dentro casa propria. Ed è proprio questa paura, ormai diventata una presenza quotidiana, che gli abitanti di via Rapolla chiedono alle istituzioni di cancellare.