Le previsioni meteo di domani 12 agosto

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare locali acquazzoni o temporali sulle zone interne. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino addensamenti sulla Pianura Padana centro-occidentale con locali piovaschi, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali soprattutto su Alpi e Appennino, soleggiato su coste e pianure. In serata tempo in miglioramento, salvo residui fenomeni sulle Alpi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Entro sera tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo per lo più asciutto nel corso della giornata con cieli prevalentemente soleggiati su tutte le regioni. Possibile comunque qualche temporale pomeridiano sui rilievi appenninici e rilievi interni delle Isole Maggiori. Fenomeni comunque in esaurimento entro sera con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime in lieve calo al Centro-Nord ed in lieve rialzo al Sud e massime in calo al Nord e medio versante adriatico e stazionarie o in lieve rialzo sul resto d’Italia.

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