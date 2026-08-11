Ricercato per truffa a livello internazionale, ma in vacanza nel Salento, arrestato 48enne

Otranto (Lecce): Arrestato dalla Polizia di Stato un ricercato internazionale per truffa, in vacanza nel Salento.
Nella mattinata di sabato scorso, 8 agosto, intorno alle ore 9:30, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 48 anni, originario di Bari, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso dalle Autorità giudiziarie spagnole per il reato di truffa.
Il 48enne barese è stato rintracciato in una struttura ricettiva grazie alla segnalazione del sistema “Alloggiati Web” e del database Schengen.
Infatti, a seguito di un “alert” generato dal sistema informatico, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Otranto hanno proceduto all’arresto provvisorio ai fini estradizionali d’iniziativa.
Espletate le formalità di rito e le comunicazioni di legge al Presidente della Corte d’Appello e al Ministero della Giustizia, l’arrestato è stato condotto all’interno della Casa Circondariale di Lecce, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.
- CronacaMorte di Daniele Congedi: positivo ai cannabinoidi il 22enne indagato per omicidio stradale
- AttualitàFalò senza fuoco, la notte di San Lorenzo cambia volto: tra casse bluetooth, trap, citronelle, tende e ordinanze
- CronacaLa discoteca Praja resta chiusa, il Tar rigetta il ricorso
- Prima PaginaBanda: la FIGC dà ragione al Lecce, respinta richiesta di tesseramento dello Swehly SC per il calciatore
- CronacaLecce, rapina con sparo sulla provinciale per San Cataldo: 26enne ferito al gluteo per un Rolex
- CronacaScoppia una lite per futili motivi e un 27enne resta ferito in seguito ad un accoltellamento