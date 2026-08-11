Ricercato per truffa a livello internazionale, ma in vacanza nel Salento, arrestato 48enne

Otranto (Lecce): Arrestato dalla Polizia di Stato un ricercato internazionale per truffa, in vacanza nel Salento.

Nella mattinata di sabato scorso, 8 agosto, intorno alle ore 9:30, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 48 anni, originario di Bari, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso dalle Autorità giudiziarie spagnole per il reato di truffa.

Il 48enne barese è stato rintracciato in una struttura ricettiva grazie alla segnalazione del sistema “Alloggiati Web” e del database Schengen.

Infatti, a seguito di un “alert” generato dal sistema informatico, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Otranto hanno proceduto all’arresto provvisorio ai fini estradizionali d’iniziativa.

Espletate le formalità di rito e le comunicazioni di legge al Presidente della Corte d’Appello e al Ministero della Giustizia, l’arrestato è stato condotto all’interno della Casa Circondariale di Lecce, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.