Ex scalo merci di Surbo, il Consigliere Greco (MRS): “Bene il rilancio logistico ma non calpesti la salute dei residenti”

LECCE – Il recente bando pubblicato da FS Sistemi Urbani per la vendita dell’ex scalo merci di Lecce-Surbo ha riacceso il dibattito sul futuro dell’hub intermodale salentino. “Un’infrastruttura strategica per l’economia locale, che però rischia di gravare pesantemente sulla qualità della vita dei cittadini leccesi residenti a ridosso del sito – scrive Gianmaria Greco, Consigliere comunale Mrs – Per questo motivo ho depositato un’articolata interrogazione rivolta agli assessori e dirigenti all’Urbanistica e Ambiente.

Al centro delle nostre preoccupazioni vi è il delicato equilibrio tra le giuste esigenze di sviluppo industriale e i diritti dei cittadini, già ampiamente riconosciuti dalla Cassazione. Infatti l’area è stata teatro di una lunga battaglia legale conclusasi con la sentenza n. 2359/2016, che ha sancito in via definitiva l’intollerabilità delle immissioni (rumori, luci e vibrazioni) generate in passato, stabilendo un principio di incompatibilità tra attività ad alto impatto logistico e le vicine abitazioni civili.

Il nuovo bando prevede l’acquisizione dell’area facendosi carico dello “stato del contenzioso” e le ultime ipotesi di rilancio parlano di un potenziale intensificarsi delle attività con un prevedibile aumento del traffico di TIR a ridosso delle case. Non possiamo permettere che una ripartenza economica calpesti il diritto alla salute e alla vivibilità dei residenti. Con questa interrogazione, lo scrivente chiede che si faccia chiarezza su diversi punti nevralgici.

1) Se il Comune sia in possesso del progetto di riqualificazione dettagliato e se siano state condotte analisi preventive d’impatto (VIA) per valutare l’incidenza del traffico pesante.

2) Quali azioni intenda intraprendere l’amministrazione per far rispettare le sentenze passate in giudicato, impedendo attività che superino i limiti di tollerabilità stabiliti.

3) Quali opere compensative e di mitigazione (barriere acustiche, fasce di rispetto, limitazione degli orari di transito dei tir, viabilità dedicata) saranno imposte come vincolo inderogabile.

4) La richiesta formale di istituire un tavolo di confronto con i residenti prima di qualsiasi nulla osta o modifica urbanistica.

Lo sviluppo è fondamentale, ma deve passare obbligatoriamente attraverso opere di mitigazione adeguate, viabilità dedicata che escluda il traffico pesante dai quartieri residenziali e il rispetto delle sentenze che tutelano la salute pubblica”.