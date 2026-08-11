Un’altra cessione in casa Lecce. Operazione ormai ai dettagli

In casa Lecce si profila un altro addio. Dopo la cessione di Christian Früchtl in Austria al Red Bull Salisburgo, un altro estremo difensore è pronto a fare le valigie: Jesper Samooja. La società del presidente Saverio Sticchi Damiani continua a sfoltire la rosa in attesa degli ultimi colpi di mercato, con il reparto dei portieri che potrebbe dunque essere interessato da importanti cambiamenti proprio nelle ultime settimane della sessione estiva. Con ogni probabilità, il terzo portiere del Lecce andrà in prestito all’HJK Helsinki, il club più blasonato di Finlandia. L’operazione è in fase di definizione e si attende solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Un’ottima opportunità per Samooja, che avrà l’occasione di giocare con maggiore continuità e di mettersi alla prova in un contesto nel quale potrà trovare maggiore spazio, con l’obiettivo di dimostrare il suo talento tra i pali. Un ritorno in patria per il finlandese dopo tre stagioni vissute in maglia giallorossa. Per il portiere scandinavo potrebbe trattarsi solo di un arrivederci, anche se l’operazione prevedrebbe un prestito con diritto di riscatto. Molto dipenderà dalle prestazioni del classe 2003 in biancoblù e dal rendimento che riuscirà a garantire nel corso della sua esperienza all’HJK Helsinki. La possibilità di giocare con maggiore continuità rappresenterebbe infatti un passaggio importante anche per la sua crescita professionale.

Le partenze in rapida sequenza di Früchtl e di Samooja, rispettivamente secondo e terzo portiere, fugherebbero ogni ragionevole dubbio sulla permanenza di Vladimiro Falcone, per il quale non è mai stata pervenuta un’offerta ufficiale da parte di altre squadre del massimo campionato italiano. Il portiere romano resterebbe dunque il principale riferimento del reparto, in una rosa che si appresta ad affrontare la fase decisiva della preparazione in vista della nuova stagione.

Il mercato del Lecce, però, non si fermerà alle operazioni in uscita. La società continua a lavorare per completare l’organico e consegnare a mister Di Francesco una rosa il più possibile equilibrata in tutti i reparti.

Nel frattempo, in conferenza stampa, il direttore sportivo Stefano Trinchera è stato chiaro: “Servono due esterni offensivi e un terzino per puntellare l’organico”. Parole che tracciano con chiarezza la strada da seguire nelle ultime settimane di trattative. Il club salentino dovrà quindi concentrarsi soprattutto sul reparto offensivo e sulle corsie laterali, cercando di individuare profili in grado di aumentare le alternative a disposizione dell’allenatore. Il tempo stringe, ma si preannunciano tre settimane di fuoco, le ultime di una sessione di mercato che, almeno sinora, non ha regalato grandi emozioni.

Il Lecce è chiamato ad accelerare per completare la rosa e affrontare al meglio il prossimo campionato. Le prossime operazioni, sia in entrata sia in uscita, saranno quindi decisive per definire il volto definitivo della squadra.