Dieta mediterranea – Viaggio tra Scienza, tradizione e sapori antichi alla scoperta del segreto della longevità, lunedì la presentazione a Nardò

“Dieta mediterranea – Viaggio tra Scienza, tradizione e sapori antichi alla scoperta del segreto della longevità” è il libro scritto dalla dottoressa Vincenza Gianfredi, medico ricercatrice e dal dottor Daniele Nucci, specialista in nutrizione e chef professionista che sarà presentato lunedì 17 agosto alle ore 19 nel chiostro dei Carmelitani di Nardò nell’ambito della rassegna “Onde di cultura” organizzata dall’amministrazione comunale.Porterà i saluti istituzionali il consigliere delegato alla Cultura del Comune di Nardò Francesco Plantera. Dialogherà con gli autori il giornalista Massimo Barbano.

Il volume, pubblicato da Edizioni Gribaudo è un viaggio attraverso la dieta mediterranea in cui una giovane coppia di studiosi, marito e moglie, ripensa e ripropone la dieta mediterranea alla luce delle ultimissime scoperte e delle nuove prove che la pongono in cima alla lista degli stili alimentari e di vita che apportano benessere. Informazioni utili, punti di vista supportati da studi e ricerche, consigli pratici e suggerimenti, ricette facili e veloci da preparare rendono questo libro un compagno ideale per chiunque voglia ritrovare con semplicità il piacere della buona tavola e la consapevolezza che quello che mangiamo è determinante per la nostra salute. La sfida dei nostri giorni è infatti quella di districarsi fra valanghe di informazioni, a volte false o ingannevoli, incomplete o semplicemente vere, ma difficili da comprendere. Fortunatamente, sostengono gli autori del libro, esiste un metodo che, per noi italiani, è semplice, sostenibile e a portata di mano. Non è un caso che la dieta mediterranea sia fra le diete più apprezzate e studiate del mondo e avallata da moltissimi studi scientifici.

Vincenza Gianfredi, medico specialista in Medicina preventiva, con dottorato di ricerca in Salute pubblica, è attualmente ricercatrice universitaria. Autrice di oltre un centinaio di articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali, è coautrice di volumi di testo universitari relativi alla propria disciplina. Dal 2018 tiene una rubrica bimestrale sul tema scienza e salute per il periodico “L’arcobaleno”, rivista di informazione locale per i cittadini di San Vito dei Normanni. E’ membro della fondazione Dieta mediterranea e developer per le linee guida nazionali sulla dieta mediterranea.

Daniele Nucci è un dietista con laurea magistrale in Nutrizione umana e ha un passato da cuoco professionista. La passione per la nutrizione e la cucina lo hanno portato negli anni a diventare un esperto nel campo della culinary medicine, ambito della medicina basata sulle evidenze, che si fonda sull’incontro fra scienza della nutrizione e pratica gastronomica. E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali. Con Gribaudo è autore del best seller per il cibo buono: C’è più gusto a nutrirsi bene (2022) scritto con la professoressa Antonella Viola.