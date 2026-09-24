Biblioteca OgniBene, l’assessore Silvia Miglietta chiede un passo indietro al Comune di Lecce

L’assessora alla Cultura e alla Conoscenza della Regione Puglia, Silvia Miglietta chiede un passo indietro a lecce su Ognibene: “Le biblioteche sono una delle deleghe più belle e più sfidanti che ho come assessora regionale alla Cultura e alla Conoscenza”.

Le polemiche per il cambio di regole della giunta Poli, che ha imposto il vaglio sul programma annuale della biblioteca OgniBene e sulle modifiche sta continuando a scatenare polemiche.

“Luoghi preziosi che cambiano le città in cui vengono aperte, offrendo servizi di comunità di cui spesso cittadine e cittadini non sapevano nemmeno di avere bisogno – scrive Miglietta -Luoghi aperti, accoglienti, accessibili, inclusivi, liberi dove la programmazione delle attività è demandata esclusivamente ai bibliotecari e alle bibliotecarie. Come si fa dappertutto, dalla New York Public Library alla Magna Capitana di Foggia. Perché così è giusto che sia.

Per questo mi preoccupa molto la delibera approvata dalla giunta del Comune di Lecce che avoca a sé l’approvazione della programmazione annuale della biblioteca di comunità OgniBene, realizzata con i fondi del bando regionale Community Library, disponendo anche l’ulteriore passaggio in giunta per eventuali modifiche o integrazioni.

Gestire una biblioteca è ben diverso dal regolare l’utilizzo delle sale e la legge in materia prevede strumenti e percorsi ben precisi per costruire in maniera partecipata il programma di attività in un luogo di cultura che nasce per essere al servizio della comunità, dei suoi bambini e bambine, delle famiglie, dei suoi giovani, dei suoi anziani. E non delle amministrazioni comunali.

La coprogettazione è uno strumento disciplinato dal Codice del Terzo Settore del 2017 e dalle successive linee guida ministeriali allo scopo di dettagliare come devono operare i Comuni per assicurare trasparenza, inclusione e pari opportunità alle organizzazioni culturali e socioeducative. È alla base del principio della sussidiarietà orizzontale nella valorizzazione di un bene comune.

Nella migliore della ipotesi, questa procedura introdotta dalla giunta di Lecce porterà a ingessare l’attività della biblioteca con inutili e superflue lungaggini burocratiche, producendo meno iniziative rispetto alla quantità e alla qualità garantita finora. Che è un fatto certificato dai numeri di OgniBene, nonostante quello che dice qualche esponente politico senza produrre la minima prova a sostegno della sua tesi.

Nella peggiore delle ipotesi, invece, questa discutibile decisione complicherà o interromperà il dialogo virtuoso con le associazioni del territorio che, fino ad oggi, hanno abitato quelle sale con passione ed entusiasmo, testimoniati dalla presenza e dall’apprezzamento di chi OgniBene la frequenta.

In entrambe le ipotesi a impoverirsi saranno i servizi finora offerti da OgniBene, grazie al lavoro encomiabile fatto dagli uffici comunali insieme a operatrici e operatori.

Le biblioteche pubbliche appartengono ai cittadini e alle cittadine e sono gestite da bibliotecari e personale specializzato. Senza ingerenze degli organi politici che sono chiamati solo ad essere al servizio di questi luoghi, a garantire risorse, manutenzione, accessibilità, cura degli spazi. Come si fa con i beni essenziali. Mi auguro una presa di coscienza da parte dell’attuale amministrazione di Lecce e un passo indietro sulla delibera di OgniBene perché non si crei un indecoroso precedente all’interno delle istituzioni pubbliche”.