FDL, tutela volontaria dei minorenni migranti soli, al padiglione del Consiglio regionale l’incontro con i tutori e la consegna degli attestati

Tutela, ascolto e accompagnamento: sono questi i temi al centro dell’incontro “Tutela volontaria dei minorenni migranti soli”, promosso dal Garante regionale dei diritti del minore e ospitato questa mattina al Padiglione 152 bis del Consiglio regionale della Puglia. L’appuntamento ha riunito istituzioni, mondo accademico, realtà del territorio e tutori volontari al termine del percorso di formazione promosso dall’Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore.

Il garante regionale dei diritti del minore Ludovico Abbaticchio ha introdotto i lavori sottolineando l’importanza che il corso di formazione ricopre nella società: «I dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aggiornati al 31 agosto 2026, ci restituiscono una realtà che non possiamo ignorare: sono più di 13.000 i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, di cui 483 in Puglia – ha dichiarato il Garante. – Dietro questi numeri ci sono ragazze e ragazzi che hanno affrontato un percorso migratorio senza la presenza dei propri genitori e che hanno bisogno di tutela, ascolto e punti di riferimento. È in questa prospettiva che assume un valore fondamentale il lavoro dei tutori volontari, chiamati a svolgere una funzione di responsabilità nella tutela dei diritti dei minori e nell’accompagnamento delle loro scelte e dei loro percorsi. Ritengo che il provvedimento sull’immigrazione attualmente in discussione non vada nella direzione giusta rispetto alla necessità di rafforzare la tutela dei minorenni stranieri non accompagnati. In particolare, desta forte preoccupazione la modifica prevista per il prosieguo amministrativo, perché il passaggio alla maggiore età non può essere considerato una cesura automatica quando il percorso di autonomia, formazione e inclusione di un giovane non è ancora compiuto. La tutela deve invece accompagnare il minore anche nella delicata fase di transizione verso l’età adulta, evitando che il raggiungimento della maggiore età determini la perdita o l’indebolimento di percorsi di sostegno ancora necessari».

Il corso, della durata di 30 ore, ha coinvolto circa cento aspiranti tutori ed è stato realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Lecce. È proprio a partire dal ruolo e dalla responsabilità dei tutori volontari che il confronto ha approfondito il valore del percorso formativo promosso dal Garante regionale.

Angela Muschitiello, giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Bari ha evidenziato come il i tutori rappresentino un valido supporto per il lavoro del Tribunale: “Fare questa formazione significa assumersi una responsabilità istituzionale e sociale che i tutori hanno deciso di assumere. In questo senso il loro compito consiste nel tenere insieme diritti e ascolto e, il fatto di essere volontari, rende ancora più importante la loro funzione”.

L’incontro si è concentrato sull’impegno condiviso tra istituzioni, servizi territoriali, sistema educativo e mondo produttivo. La costruzione di una rete tra soggetti e competenze diverse rappresenta infatti un elemento centrale per accompagnare i minori nel percorso verso l’autonomia e l’integrazione. Proprio in questa rete si inseriscono l’Associazione Tutori MSNA Puglia ODV-ETS, presieduta da Vincenzo Tritto, e le realtà impegnate quotidianamente nell’accoglienza e nell’accompagnamento dei minorenni, come la Cooperativa Sociale “Il sogno di Don Bosco”, rappresentata da Paolo Danza.

Vincenzo Tritto ha evidenziato come il corso sia nato da una spinta da parte del territorio: “Da soli si può fare tanto, ma insieme sicuramente si fa di più. Ci si aiuta e si condividono i dubbi. Il senso dell’associazione non è sostituirci alle istituzioni ma costruire comunità che consentano ai tutori di non restare soli e ai ragazzi di avere strumenti validi. Dietro ogni fascicolo c’è una persona e la responsabilità di quel ragazzo è di tutti”.

Paolo Danza ha portato testimonianze della cooperativa e ha ribadito l’importanza della figura del tutore. “Essere tutore significa assumersi l’emozione della responsabilità perché ci si mette interamente a disposizione”.

Al termine dell’incontro sono stati consegnati gli attestati di frequenza ai tutori volontari che hanno completato la formazione, a riconoscimento dell’impegno e del percorso svolto per acquisire le competenze necessarie a esercitare questa delicata funzione.