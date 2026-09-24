Tangenziale Ovest, scontro con un’auto all’uscita per Cavallino: grave centauro 48enne

LECCE – Violento impatto nelle prime ore del mattino lungo la tangenziale ovest di Lecce, a breve distanza dallo svincolo per Cavallino. Intorno alle 7:10, una Opel Crossland guidata da una trentaduenne e una motocicletta Honda CBR condotta da un graduato aiutante della Scuola di Cavalleria dell’Esercito, un leccese di 48 anni, si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

A seguito del contatto tra i due veicoli, il centauro è stato sbalzato dalla sella finendo la corsa incastrato sotto il guardrail della corsia di sorpasso, a ridosso dello spartitraffico centrale. Determinante per la gestione dei primi minuti successivi allo scontro è stato il passaggio casuale di alcuni militari della Guardia Costiera dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, che si sono subito adoperati per segnalare il pericolo e canalizzare il flusso veicolare nell’attesa dei soccorsi.

I sanitari del 118, giunti sul posto insieme al personale Anas e ai Vigili del Fuoco, hanno prestato le prime cure al quarantottenne prima di trasferirlo d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è stato ricoverato per essere sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla; le sue condizioni sono serie ma l’uomo non è in pericolo di vita. Incolume la conducente dell’autovettura. La ricostruzione esatta della dinamica e l’attribuzione delle responsabilità sono affidate agli agenti della Polizia Stradale del capoluogo salentino.