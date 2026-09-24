Violenza sessuale di gruppo su una 12enne: indagati due minori. Hanno 16 e 17 anni

RUFFANO (Lecce) – Chiuse le indagini sul presunto stupro di gruppo ai danni di una ragazza, di appena 12 anni, in località Mucolone, alla periferia di Ruffano, la sera del 18 ottobre 2024. La pm Paola Guglielmi, di concerto con la procuratrice capo Simona Filoni, ha fatto notificare un avviso di conclusione nei confronti di un 16enne e di un 17enne. La posizione di un terzo ragazzo, assistito dall’avvocato Carmela Palese, è stata stralciata, perché infraquattordicenne e quindi non imputabile. Le accuse ipotizzate sono quelle di violenza sessuale di gruppo e rapina impropria, con le aggravanti della minorata difesa, del luogo isolato e della minore età della vittima, ora 14enne.

È venerdì sera quando la ragazzina raggiunge a piedi l’amico in una zona isolata del paese salentino. I due si sono dati appuntamento, ma lei non sa che avrebbe trovato altri ragazzi. Che cercano di avere un approccio con lei: l’allora 12enne si dimena, urla, cerca di allontanare i suoi molestatori mentre l’amico (non imputabile) si mette in disparte per vedere la scena. La ragazzina riesce a liberarsi, ma nella fuga i suoi aguzzini le rapinano il portafogli con all’interno 60 euro. Alle insistenze della 12enne per riavere i soldi, uno dei ragazzi l’avrebbe colpita con uno schiaffo al volto. Rientra a casa, a poche centinaia di metri dal luogo dell’aggressione. È in lacrime. Racconta l’accaduto prima a una familiare e poi al padre. Che non perde tempo e l’accompagna all’ospedale Panico di Tricase: ha le braccia arrossate e varie escoriazioni. Sottoposta a una visita ginecologica, i medici escludono lesioni nelle parti intime.

Due le perizie disposte nei mesi scorsi: una psicologica a firma della specialista Michela Francia per attestare la capacità a testimoniare della vittima, già ascoltata in incidente probatorio protetto davanti alla gip Lucia Rabboni e un’altra informatica, in particolare, sui telefoni, eseguita dal perito Antonio Ratano, che ha evidenziato la presenza di immagini a contenuto pedopornografico. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Alvaro Storella e Mario Urso. La famiglia della ragazza, invece, è seguita dall’avvocata Chiara Fanigliulo.