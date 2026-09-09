Divise scolastiche, scontro a Parabita: l’opposizione accusa il Comune, Prete replica:“Aiuti senza limiti rigidi di Isee”

È scontro politico a Parabita sul sostegno alle famiglie chiamate ad affrontare la spesa per la nuova divisa scolastica. Il gruppo di opposizione Persone & Progresso attacca l’amministrazione guidata dal sindaco Stefano Prete dopo la bocciatura, nel Consiglio comunale del 7 settembre, della proposta che prevedeva un contributo per i nuclei familiari più fragili in vista dell’anno scolastico 2026/2027. L’Istituto comprensivo ha infatti scelto di passare dal grembiule alla divisa, con un set minimo dal costo indicato in 40 euro. Secondo la minoranza, una cifra che può rappresentare un peso per alcune famiglie e rischiare di trasformare la divisa in un elemento di disparità tra gli studenti.

La proposta di Persone & Progresso prevedeva l’attivazione di un contributo comunale destinato ai nuclei con Isee inferiore a 12mila euro, da assegnare attraverso un avviso pubblico gestito dai Servizi sociali. Per l’opposizione si sarebbe trattato di una misura di equità e attenzione sociale. Ma il gruppo consiliare va oltre e accusa l’amministrazione di utilizzare risorse ingenti per concerti, feste e iniziative pubbliche, salvo poi – questa la contestazione – non trovare fondi per sostenere le famiglie in difficoltà.

Di segno opposto la posizione dell’amministrazione comunale, che respinge l’accusa di aver negato un sostegno alle famiglie e sostiene di aver scelto, al contrario, una strada più ampia e meno rigida. “La scuola di Parabita, spiegano dal Comune, come molti altri istituti italiani ha deciso autonomamente di sostituire il grembiule con la divisa e l’amministrazione si è già dichiarata disponibile a sostenere eventuali interventi che il Consiglio d’Istituto riterrà necessari in favore delle famiglie in condizioni di fragilità economica”.

Il sindaco Stefano Prete ribalta quindi l’impostazione dell’opposizione: “La proposta della minoranza, osserva, avrebbe limitato il beneficio alle sole famiglie con Isee sotto i 12mila euro e affidato la procedura a un bando dei Servizi sociali comunali. Per l’amministrazione comunale non ci devono essere limiti alle segnalazioni del mondo della scuola e non ci devono essere ingerenze davanti a un’iniziativa propria dell’autonomia scolastica”, è la linea del primo cittadino, che rivendica una disponibilità piena del Comune a intervenire qualora la scuola segnali situazioni familiari bisognose di sostegno.