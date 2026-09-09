Moody’s promuove la Puglia, rating a Baa2. Leo: “Disavanzo azzerato, debito in calo e più investimenti”

PUGLIA – Conti più solidi, disavanzo azzerato, debito in diminuzione e una capacità di investimento sostenuta dalle risorse comunitarie e nazionali. Moody’s Ratings promuove la Regione Puglia, portando il rating a Baa2 con prospettive stabili, e l’assessore regionale al Bilancio Sebastiano Leo legge il giudizio dell’agenzia internazionale come una conferma della linea seguita negli ultimi anni. “Il report di Moody’s conferma che la strada intrapresa dalla Regione Puglia è quella corretta: rigore nei conti, azzeramento del disavanzo e grande capacità di spesa dei fondi comunitari per far crescere il territorio senza gravare sulle generazioni future con nuovo debito. È un risultato importante, che certifica la solidità della nostra gestione finanziaria e dimostra che risanamento e sviluppo possono procedere insieme”. Secondo Leo, l’upgrade rappresenta “un riconoscimento del lavoro fatto e della scelta politica di tenere insieme responsabilità finanziaria e capacità di investimento. Abbiamo lavorato per mettere ordine nei conti, ridurre il peso del debito e recuperare margini di bilancio, senza mai rinunciare alla possibilità di sostenere la crescita della nostra Regione”.

Nel giudizio di Moody’s pesano la solidità della governance, la responsabilità nella gestione finanziaria, l’efficacia delle scelte di bilancio e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Anche nel profilo ESG la Puglia ottiene il massimo livello per la governance, elemento ricondotto alla trasparenza dei dati e alla capacità di pianificazione di lungo periodo. “Quando un’agenzia internazionale riconosce la qualità della governance – sottolinea Leo – significa che il lavoro fatto sulla gestione delle risorse pubbliche è stato serio, trasparente e credibile. È un risultato che appartiene alla politica, che ha assunto scelte precise, ma anche alla macchina amministrativa che ogni giorno quelle scelte le traduce in atti, numeri e risultati”. Il passaggio centrale resta però l’azzeramento del disavanzo: la performance del 2025 ha consentito alla Regione di riportare in attivo il risultato di amministrazione, mentre le stime indicano saldi operativi positivi anche nel 2026 e nel 2027, nonostante le pressioni legate alla spesa sanitaria.

“Azzerare il disavanzo non è soltanto un dato contabile – continua l’assessore – significa restituire solidità e credibilità all’istituzione regionale. Significa avere più spazio per programmare e affrontare le sfide dei prossimi anni con maggiore forza. E soprattutto significa non scaricare sulle generazioni future il costo delle scelte di oggi”. Anche il debito netto, diretto e indiretto, è previsto in calo: dal 9,1 per cento delle entrate operative nel 2026 all’8,6 per cento nel 2027. “Stiamo dimostrando che si può ridurre il debito e, allo stesso tempo, aumentare la capacità di investimento – afferma Leo –. Non abbiamo scelto la strada del nuovo indebitamento per finanziare lo sviluppo, ma quella della programmazione, dell’efficienza e della capacità di intercettare risorse esterne. È una scelta politica precisa, che guarda alla sostenibilità dei conti ma anche al futuro della Puglia”. Sul fronte degli investimenti, il report evidenzia la capacità della Regione di attrarre e utilizzare fondi comunitari e nazionali. In Puglia vengono messi a terra circa 9,5 miliardi di euro di PNRR, di cui 2,3 miliardi gestiti direttamente dalla Regione, ai quali si aggiungono 12,8 miliardi della programmazione dei fondi di coesione 2021-2027, destinati in particolare a infrastrutture, transizione ecologica e digitalizzazione.

“Questa è una delle grandi sfide del nostro tempo – aggiunge Leo – essere capaci di trasformare le risorse disponibili in crescita reale. Il nostro compito è fare in modo che ogni euro europeo o nazionale intercettato diventi un investimento concreto, un’infrastruttura, un servizio migliore, un’opportunità per un’impresa o per un giovane. È così che si costruisce sviluppo senza compromettere l’equilibrio dei conti”. Nel quadro tracciato dalla Regione rientrano anche i Livelli Essenziali di Assistenza: la Puglia supera le soglie di garanzia nei tre settori della prevenzione, dell’assistenza ospedaliera e di quella territoriale, collocandosi al nono posto nazionale e ai vertici del Mezzogiorno. A sostenere la crescita regionale, inoltre, vengono indicati turismo, edilizia e comparti tecnologici avanzati come aerospazio, meccatronica e biotecnologie. “Il rating di Moody’s – conclude Leo – non è un punto di arrivo, ma una conferma che il percorso intrapreso è quello giusto. Dobbiamo ancora fare tanto, ma oggi abbiamo conti più solidi, abbiamo azzerato il disavanzo, stiamo riducendo il debito e abbiamo una straordinaria capacità di investimento grazie alle risorse comunitarie e nazionali. Adesso dobbiamo continuare a lavorare per trasformare questa solidità finanziaria in sviluppo, occupazione e servizi migliori per i cittadini pugliesi”.

L’assessore rivolge infine un ringraziamento alla struttura regionale: “Dietro un upgrade come quello di Moody’s non ci sono soltanto numeri: ci sono anni di lavoro, professionalità, attenzione, rigore e capacità amministrativa. Spesso è un lavoro che non fa notizia, ma è proprio quel lavoro quotidiano che consente alla Regione di essere credibile, di tenere in ordine i conti e di programmare il futuro. A loro va il mio grazie, perché questo risultato è anche il loro risultato”.