Il Salento che resta quando l’estate se ne va

di Vincenzo Candido Renna

C’è un equivoco che il Salento si porta dietro da anni: credere che il turismo coincida con l’estate. Come se questa terra cominciasse a giugno e finisse a settembre, insieme agli ombrelloni chiusi e alle ultime code sulla statale. È un equivoco comprensibile, perché il mare qui è una benedizione difficile da ignorare. Ma proprio per questo rischia di diventare una comoda distrazione.

Il GAL Terra d’Arneo ha scelto una formula semplice per dire qualcosa di assai meno semplice: «L’estate è il primo incontro. Il ritorno è la vera sfida». L’idea è trasformare la grande attrattività estiva in una relazione con il territorio capace di durare tutto l’anno.

È questo il punto. Il turismo non dovrebbe essere una conta di corpi sotto gli ombrelloni, né una gara annuale sulle presenze di agosto. Un territorio diventa destinazione quando riesce a entrare nella memoria di chi lo attraversa. Quando il visitatore smette di essere cliente e diventa, almeno per qualche giorno, abitante.

E per riuscirci bisogna raccontare ciò che il mare, con la sua bellezza prepotente, finisce qualche volta per nascondere.

La Terra d’Arneo è fatta di borghi, campagne, masserie, vino, olio, produzioni agricole, artigianato, paesaggi e tradizioni. Ma accanto ai beni che possiamo fotografare esiste un patrimonio più fragile, perché non sta dentro una teca: i beni immateriali.

Sono le parole del dialetto, le ricette tramandate senza ricettario, le feste patronali, la musica popolare, i racconti degli anziani, le tecniche dei contadini e degli artigiani, i gesti della vendemmia e della raccolta delle olive. È quella geografia umana che non compare sulle mappe ma senza la quale le mappe diventano mute.

Qui si gioca una partita economica e, insieme, culturale.

Destagionalizzare non significa semplicemente convincere qualcuno a dormire in albergo a novembre. Sarebbe una lettura ragionieristica di una questione molto più profonda. Significa costruire esperienze che abbiano senso proprio perché è novembre. Significa capire che una cantina visitata durante la vendemmia, un frantoio nel tempo dell’olio, una masseria in primavera, un laboratorio artigiano, una festa di paese o una passeggiata in un borgo possono raccontare questa terra quanto una giornata a Porto Cesareo.

Forse persino di più.

Perché il turismo culturale ha bisogno di tempo. E il tempo lento è esattamente ciò che la folla di agosto ci sottrae.

La destagionalizzazione richiede però una responsabilità collettiva. Non basta una campagna pubblicitaria. Occorre che amministrazioni, operatori turistici, imprese agricole, associazioni culturali, artigiani e comunità locali imparino a considerarsi parti dello stesso racconto. Il documento del GAL coglie bene questo passaggio quando invita a spostare l’attenzione dalla quantità degli arrivi alla qualità dell’esperienza e alla capacità del territorio di lasciare un ricordo.

E qui c’è forse la questione decisiva.

Noi salentini abbiamo imparato molto bene a mostrare la nostra terra. Dobbiamo imparare meglio a raccontarla.

Mostrare significa indicare una spiaggia. Raccontare significa spiegare perché dietro quella spiaggia esistono una comunità, una lingua, un lavoro, una cucina, una memoria. Mostrare produce fotografie. Raccontare produce appartenenza.

Un turismo maturo non consuma il territorio: lo incontra. Non chiede soltanto dove mangiare, ma vuole sapere chi ha prodotto quel vino, perché quell’olio ha quel sapore, da dove viene quella musica, chi ha costruito quel muretto a secco, perché una comunità continua da secoli a celebrare una determinata festa.

È anche così che il patrimonio immateriale diventa economia senza perdere la propria anima.

E forse è questa la scommessa più importante per il Salento dei prossimi anni: smettere di vendere soltanto una stagione e cominciare a condividere una terra.

Cosimo Durante lo sintetizza con un criterio che vale più di molte statistiche: il successo non si misura soltanto contando quante persone arrivano, ma verificando quante, una volta partite, cominciano già a pensare al ritorno.

In fondo, il mare serve a farci incontrare.

Tutto il resto deve convincerci a non perderci.