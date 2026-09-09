Valorizzazione dei territori, vertice alla Camera di Commercio, Roberto Giordano Anguilla: “partire dalle specificità e dalle esigenze dei residenti dei centri storici”

Valorizzazione dei territori, un vertice presso la Camera di Commercio con la presenza di tanti attori istituzionali, fra cui il presidente dell’ente provincia e tanti sindaci salentini. Padrone di casa e coordinatore dell’incontro il Presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci. Per la città di Lecce, presente il Vicesindaco del capoluogo salentino Roberto Giordano Anguilla, il quale, ha evidenziato in alcuni passaggi che “il tema della valorizzazione dei territori passa certamente dal flusso turistico, c’è il turismo, ma, la nostra area ha bisogno di una sintesi tra le sensibilità e le potenzialità. Mare ed entroterra devono poter fondersi in una offerta armonica. Tutto ciò ancora non è sostenuto da una rete di trasporti e tuttavia mi piace rimarcare che fra qualche giorno sarà operativo il ribaltamento della stazione con tutti i vantaggi che ne conseguiranno per Lecce. Negli ultimi anni se è cambiato il centro storico lo si deve ai privati e a loro va reso un particolare ringraziamento. Ogni centro storico ha un suo dna, le abitudini dei residenti cambiano da città in città: coloro che vivono le zone del centro storico tutto l’anno possono comprendere e partecipare agli interventi strategici”. Nel suo intervento, poi, il Vicesindaco Roberto Giordano Anguilla, ha portato quale esempio, l’attività della civica amministrazione leccese nel settore del turismo e dei servizi offerti nella stagione estiva e per i mesi avvenire.