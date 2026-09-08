Domenica 13 settembre Li Ucci Festival propone un appuntamento speciale tra musica, sapori e tradizioni pugliesi grazie al progetto AssaggiUcci

CUTROFIANO (Lecce) – Dopo una settimana di concerti, incontri, teatro, mostre, laboratori, una biciclettata e la consegna del Riconoscimento Cultura d’Onore che dal 30 agosto al 5 settembre hanno animato vari luoghi di Cutrofiano, la sedicesima edizione de Li Ucci Festival propone uno speciale appuntamento dedicato all’incontro tra comunità, sapori e tradizioni pugliesi. Domenica 13 settembre dalle 11:00 (ingresso libero), alla Biosteria Piccapane, in contrada Sirgole, la giornata proporrà un laboratorio di pizzica per ragazzi a cura di Sara Albano, gli interventi musicali de Li Sonareddhri, Voci di Terra Nostra e dei componenti de Li Ucci Orkestra, ensemble che dal 2013 riunisce artisti accomunati dalla volontà di proseguire gli insegnamenti e la tradizione lasciata dai cantori salentini, e soprattutto “Il pranzo sociale di comunità” con le specialità degli AssaggiUcci, progetto inserito nel programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare del triennio 2024/2026 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale. L’iniziativa nasce per valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio attraverso esperienze condivise, percorsi culturali e momenti di socialità.

Durante tutto il festival alcune realtà del territorio hanno proposto iniziative dedicate a Li Ucci: la gelateria Dolce Arte ha realizzato un percorso di degustazione di gelato artigianale con gusti selezionati, mentre il Bar Rosso e Nero ha presentato “Uccio”, una novità di rosticceria pensata per l’occasione. Si sono degustati i vini di Mottura, L’Astore e Palamà e una selezione di prodotti locali curata da La Terra di Puglia e Azienda Agricola Le Lame. Tra gli omaggi agli ospiti anche alcune creazioni in ceramica realizzate da Fratelli Colì, Ceramiche Benegiamo e Salvino De Donatis.

Nato nel 2011, a un anno dalla scomparsa di Uccio Aloisi, con l’intento di ricordare lo storico gruppo Gli Ucci e i grandi cantori del Salento che hanno tramandato canti e tradizioni del territorio, il festival ha progressivamente aperto quel patrimonio alle nuove generazioni, alla ricerca e ai linguaggi contemporanei. Li Ucci Festival è ideato e promosso da Sud Ethnic APS, con la direzione artistica e organizzativa di Antonio Melegari, in sinergia e con il contributo del Comune di Cutrofiano e in collaborazione con Regione Puglia, Provincia di Lecce, Camera di Commercio, Istituto Diego Carpitella, Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e GAL Isola Salento e altri partner pubblici e privati.