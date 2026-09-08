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Da venerdì 11 a domenica 13 settembre atFest Art & Technology a Lecce

Da venerdì 11 a domenica 13 settembre, al Convitto Palmieri e al Circolo Tennis di Lecce, il festival dedicato all'arte digitale con artisti e collettivi dall'Italia e da diversi Paesi europei, installazioni luminose, sonore e interattive, videomapping e workshop e che trasforma alcuni dei luoghi storici della città in veri e propri ambienti immersivi

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