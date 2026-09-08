Morte Roberta Bertacchi, scende in campo il Ris per eseguire due accertamenti

CASARANO/RUFFANO (lECCE) – Scende ufficialmente il Ris di Roma nell’inchiesta sulla morte di Roberta Bertacchi, la 26enne originaria di Ruffano, trovata senza vita il 6 gennaio 2024 sul balcone della sua abitazione, presa in affitto, alla periferia di Casarano, con un corda attaccata al collo. L’incarico è stato affidato dal gip Francesco Valente nell’ambito di un fascicolo in cui è indagato l’ex fidanzato: Davide Falcone, il 36enne di Casarano, con l’accusa di istigazione al suicidio e già coinvolto in un’indagine antidroga.

Il Ris avrà tre mesi di tempo (a partire dal 17 settembre) per completare gli accertamenti: il primo prevede la comparazione tra le impronte rinvenute sulla porta di ingresso dell’abitazione e quelle individuate sulla pensilina in policarbonato: della verifica se ne occuperanno il luogotenente Eugenio Mazza e il maggiore Paolo Martini; il secondo accertamento dovrà andare alla ricerca della datazione di eventuali tracce biologiche sui reperti disponibili: nello specifico sugli indumenti indossati dalla ragazza salentina e sulla sciarpa. Se ne occuperanno il maggiore Marco Santarcroce e il maresciallo Marina Grazia Caruso, del Racis-Ris di Roma.

Consulenti della procura: il medico legale Alberto Tortorella, e la dottoressa Maria Clara Rampulla, dell’Istituto di Scienze Forensi di Milano, nominata dalla madre di Roberta e dal suo compagno, assistiti dagli avvocati Luciano De Francesco e Silvia Romano. Falcone, difeso dagli avvocati Giorgio Caroli e Mariangela Calò, è già stato rinviato a giudicio in un altro filone dell’inchiesta con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.