Schianto frontale nel Mantovano, muore 57enne di Copertino

MANTOVA/ COPERTINO (Lecce) – Un viaggio finito in tragedia, a centinaia di chilometri da casa. Alessandro Iaconisi, 57 anni, originario di Copertino, è morto ieri pomeriggio in un terribile incidente stradale avvenuto nel Mantovano. Nello schianto ha perso la vita anche un altro automobilista.

La tragedia si è consumata intorno alle 18.30 lungo la Provinciale 2, nel territorio di Asola. Per cause ancora in corso di accertamento, una Bmw X2 e una Ford Kuga, sulle quali viaggiavano da soli i rispettivi conducenti, si sono scontrate frontalmente.

L’ impatto è stato violentissimo. Una delle due auto è finita fuori strada, l’altra è rimasta completamente distrutta. Per il 48enne Antonio Castiello, residente a Castelromano e originario della provincia di Napoli, non c’è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo.

Iaconisi è stato invece estratto dall’abitacolo ancora in vita. I soccorritori hanno tentato a lungo di salvarlo, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale di Mantova, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Resta da chiarire cosa abbia provocato il frontale e se una delle due vetture abbia invaso la corsia opposta.

La notizia della morte del 57enne ha raggiunto in poche ore Copertino, lasciando sgomenti quanti lo conoscevano. Alessandro Iaconisi lascia la moglie, due figli, la madre e i fratelli.