Incendio in una ferramenta a Melissano, l’appello di Federaziende: «Ora serve l’aiuto di tutti per consentire ai due imprenditori di ripartire»

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MELISSANO – Un incendio di vaste proporzioni ha devastato nel primo pomeriggio di ieri una ferramenta di Melissano, attività gestita da Donato Greco e Tiberio Troisi. Ingenti i danni all’esercizio commerciale.

L’incendio ha colpito duramente un’attività che rappresentava il risultato di anni di lavoro, investimenti e sacrifici. Al termine delle operazioni, davanti agli occhi dei titolari è rimasto il pesante bilancio di una giornata che rischia di segnare profondamente il futuro dell’impresa.

Non si tratta, infatti, soltanto della perdita di merci e attrezzature. Per Greco e Troisi il rogo significa dover affrontare una ripartenza complessa, con un’attività da ricostruire e importanti difficoltà economiche da fronteggiare.

Ed è proprio nelle ore successive all’incendio che è partita la mobilitazione per non lasciare soli i due imprenditori.

Federaziende lancia un appello a tutti i suoi associati alla solidarietà e per promuovere una raccolta fondi, con l’obiettivo di offrire a Donato Greco e Tiberio Troisi un sostegno concreto nella fase di ricostruzione.

L’appello è rivolto all’intera comunità: cittadini, commercianti, imprenditori, associazioni, professionisti e istituzioni.

«Di fronte a una situazione così difficile – è il senso dell’appello di Federaziende – la solidarietà non può rimanere soltanto una parola. Occorre trasformarla in un aiuto concreto».

Un’attività da ricostruire, un futuro da difendere.

Per chi gestisce un’attività commerciale, un incendio rappresenta un colpo devastante. In poche ore possono andare perduti prodotti, strumenti di lavoro e investimenti accumulati nel corso degli anni.

Ma soprattutto viene messa in discussione la possibilità di continuare a lavorare.

È questo il rischio che oggi riguarda Greco e Troisi.

La raccolta fondi nasce quindi con uno scopo preciso: aiutare i due imprenditori ad affrontare le conseguenze economiche dell’incendio e creare le condizioni per una nuova ripartenza.

In una realtà come Melissano, dove il tessuto commerciale è parte integrante della vita quotidiana della comunità, la vicenda assume anche un significato più ampio.

Dietro una serranda chiusa non ci sono soltanto scaffali e merce. Ci sono persone, famiglie, lavoratori e anni di sacrifici.

L’appello di Federaziende: «Non lasciamoli soli»

Federaziende invita dunque tutti coloro che possono a fare la propria parte.

Anche una piccola donazione può contribuire a trasformare una tragedia in una possibilità di ripartenza.

L’obiettivo è permettere a Donato e Tiberio di tornare al lavoro e di ricostruire ciò che il fuoco ha distrutto.

Ora, dopo le fiamme, arriva il momento più difficile: ricominciare.

E Melissano è chiamata a dimostrare di essere una comunità capace di stringersi attorno a chi, in poche ore, ha visto andare in fumo una parte importante della propria vita professionale.

Federaziende lancia quindi un appello a tutti: sostenere la raccolta fondi, contribuire secondo le proprie possibilità e condividere l’iniziativa.

Perché l’incendio può aver distrutto un’attività.

Non deve però riuscire a distruggere la possibilità di ripartire. Si riporta di seguito il link per effettuate una donazione:

https://gofund.me/cf2c352b1