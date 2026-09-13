Incendio nella notte a Casarano, due Mercedes avvolte dalle fiamme

CASARANO (Lecce) – Due Mercedes avvolte dalle fiamme nel cuore della notte. L’incendio è divampato intorno alle 4.45 in via Grecia, a Casarano, facendo scattare l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli.
Una volta sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato le due autovetture già coinvolte dal rogo e hanno provveduto a spegnere le fiamme, evitando che potessero propagarsi ulteriormente. Al termine delle operazioni, l’area è stata messa in sicurezza.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Casarano, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
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