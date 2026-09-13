Eccellenze gastronomiche salentine: Calzoni fritti leccesi

I calzoni fritti leccesi sono una specialità a base di pasta lievitata, farcita tradizionalmente e fritta fino a doratura perfetta. Nella tradizione leccese il ripieno classico è un cuore filante di mozzarella (spesso fior di latte) e pomodoro (passata o pelati frantumati), condito con un pizzico di sale e origano.

Ingredienti per 5 calzoni:

500 g di farina 00

25 g di olio di semi

100 ml acqua

1 lievito di birra

15 g di sale

10 g di zucchero

150 g di mozzarella (meglio se mozzarella per pizza)

150 g di pelati a cubetti

olio di semi per friggere

Procedimento

Preparate l’impasto dei calzoni mettendo su una spianatoia la farina. Aggiungete al centro della fontana formata con la farina, il lievito sciolto in acqua calda, l’olio, il sale, lo zucchero e cominciate ad impastare. Aggiungere poco alla volta l’acqua.

Impastate fino ad ottenere un panetto compatto e liscio. Formate 5 panetti e lasciateli lievitare per circa 8 ore.

Trascorso il tempo necessario, stendete ciascun panetto fino a formare un cerchio dal diametro di 10 cm circa. Lasciate riposare ancora per un oretta, e passato il tempo, mettete al centro di ogni cerchio di pasta qualche cubetto di pomodoro pelato e qualche dadino di mozzarella (scolate bene la mozzarella che deve essere ben asciutta). Chiudete a metà, schiacciando bene sui bordi per sigillare il calzone ottenuto. Friggete in abbondante olio di semi. Servirli caldi.