La leccese Factory Compagnia Transadriatica vince il Premio Hystrio-Altre Muse 2026

Factory Compagnia Transadriatica vince il Premio Hystrio – Altre Muse 2026, dedicato a progetti, realtà e professioni della scena nell’ambito della trentacinquesima edizione del Premio Hystrio, tra i più prestigiosi appuntamenti del panorama teatrale italiano. La compagnia leccese, diretta da Tonio De Nitto, ritirerà il riconoscimento domenica 20 settembre alle 21:00 al Teatro Elfo Puccini di Milano, durante la cerimonia conclusiva della quinta edizione di Hystrio Festival, in programma dal 15 al 20 settembre.

I vincitori e le vincitrici sono stati annunciati nel corso della conferenza stampa di presentazione della manifestazione e selezionati da una giuria composta da circa cinquanta critici e studiosi di teatro – fra redattori, collaboratori e la direttrice Claudia Cannella – che collaborano con la rivista “Hystrio” fondata nel 1988 da Ugo Ronfani. Accanto a Factory, sono stati premiati Vinicio Marchioni per l’Interpretazione, Fabiana Iacozzilli per la Regia, Federico Bellini per la Drammaturgia, Alice Sinigaglia con il Premio Hystrio-Iceberg e Marta Ciappina con il Premio Hystrio-Corpo a Corpo. Il Premio Hystrio-Twister è andato allo spettacolo Tre sorelle – Nevica. Che senso ha? di Liv Ferracchiati, mentre Marco Trotta ha vinto Scritture di Scena con Un bambino. Il Premio Mariangela Melato sarà assegnato a Marta Malvestiti e Andrea Ibba Monni.

«Siamo molto contenti di questo riconoscimento, che premia un gruppo di attori, collaboratori artistici, formatori e tecnici che stanno dietro a un progetto capace di viaggiare in giro per il mondo e, allo stesso tempo, mantenere un forte radicamento nel territorio, con un importante lavoro di attivazione culturale delle comunità», sottolinea Tonio De Nitto, direttore artistico di Factory Compagnia Transadriatica. «Tutto questo è reso possibile dalle persone che condividono la nostra idea, dal board direzionale composto da me, Fabio Tinella ed Emanuela Carluccio, da tutti gli altri collaboratori e dalle istituzioni che ci supportano. Un risultato che ci rende estremamente orgogliosi e ci dà una motivazione in più per continuare il nostro percorso, diventando sempre più un punto di riferimento per le nuove generazioni e per altri operatori e artisti che, all’interno del nostro centro di produzione, trovano casa».

Fondata a Lecce nel 2009, Factory Compagnia Transadriatica sviluppa un percorso di produzione, circuitazione e progettazione che intreccia ricerca artistica, innovazione e forte radicamento territoriale. Nel 2021 viene riconosciuta dal Ministero della Cultura come Impresa di produzione di teatro di innovazione, con particolare attenzione alla sperimentazione e alla scena per l’infanzia e la gioventù; quattro anni dopo arriva, sempre dal MiC, il riconoscimento come Centro di Produzione di Teatro per l’Infanzia e la Gioventù. Il rapporto con le nuove generazioni è uno dei tratti distintivi della sua attività, con spettacoli come Mattia e il nonno, Paloma – Ballata controTempo e Hamelin, vincitori del Premio Eolo. Dal 2015 Factory è inoltre tra i promotori di KIDS Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni. Accanto alla creazione e alla distribuzione degli spettacoli, porta avanti progetti di teatro sociale e di comunità, residenze artistiche, festival e programmi di cooperazione internazionale, presentando le proprie produzioni in numerosi Paesi europei ed extraeuropei.

La cerimonia del 20 settembre chiuderà Hystrio Festival dopo la mise en espace di Un bambino di Marco Trotta. L’iniziativa è inserita nel palinsesto del Comune di Milano “Milano è viva” ed è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Lombardia, Comune di Milano, Fondazione Cariplo e Fondazione Monte di Lombardia.