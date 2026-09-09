Conoscere (e coesistere con) il vermocane, un incontro all’Acquario del Salento

NARDO‘ (Lecce) – È in programma domani, giovedì 10 settembre, alle ore 19:30 all’Acquario del Salento di Santa Maria al Bagno, un percorso di divulgazione scientifica dedicato al vermocane (Hermodice carunculata), uno degli abitanti più affascinanti e discussi dei nostri fondali. Urticante, vorace e dai colori sgargianti, il vermocane è una specie nativa del Mediterraneo che negli ultimi anni ha ampliato la propria presenza, favorito dall’aumento delle temperature marine. Attraverso un percorso di quattro postazioni, il pubblico potrà scoprirne l’ecologia, l’anatomia, l’alimentazione e le sue caratteristiche setole urticanti. Non mancheranno osservazioni al microscopio, dimostrazioni con animali vivi e un’esperienza dedicata alla sorprendente fluorescenza naturale del vermocane. Un’occasione per conoscere più da vicino una specie invasiva e comprendere i cambiamenti del Mar Mediterraneo.
Interverranno Sergio Fai (Comune di Nardò) e Roberto Simonini (Università di Modena e Reggio Emilia).
Ingresso libero, ma è richiesta prenotazione al numero di telefono 334 3000933.
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