Pericolo di scontri tra tifosi, vietata la trasferta nel Salento per i residenti nella Bat

Casarano (Lecce) – Trasferta vietata a Casarano per i residenti nella provincia della Bat. Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, nella seduta dello scorso 2 settembre ultimo ha ravvisato il concreto pericolo di azioni violente da parte delle tifoserie appartenenti alle squadre di calcio di Casarano e Barletta, analogamente a quanto avvenuto in occasione di precedenti incontri per la grande rivalità che le vede contrapposte da tempo.

Quindi non potendo escludere che si possano verificare gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione dell’incontro che si disputerà dopodomani, venerdì 11 settembre, allo stadio comunale “Capozza” di Casarano, ha chiesto al Prefetto di Lecce di valutare, quale misura preventiva, l’adozione del provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Barletta, Andria e Trani.

Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della predetta gara sportiva, il Prefetto di Lecce, Natalino Manno, in aderenza alle osservazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, e su concorde parere del Questore, con apposito provvedimento adottato oggi, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Barletta, Andria e Trani.