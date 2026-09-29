Si è spento Antonio Pagliaro, il cordoglio del mondo politico

Si è spento, dopo una lunga malattia, all’età di 73 anni Antonio Pagliaro, fratello dell’editore di TeleRama, Paolo Pagliaro e del dottor Dino Pagliaro.

“I consiglieri e i collaboratori del gruppo regionale di Fratelli d’Italia partecipano al grande dolore che ha colpito il capogruppo Paolo Pagliaro, per la perdita dell’amato fratello Tonino, già dipendente del Consiglio regionale.

In situazioni come queste le parole sono del tutto superflue, la nostra vicinanza possa essere per Paolo una consolazione”. Scrive in una nota Nota il gruppo FdI

Nota del presidente del Gruppo Misto Luigi Lobuono: “Ho appreso con profonda tristezza della scomparsa di Tonino Pagliaro, fratello del mio caro amico Paolo e già dipendente del Consiglio regionale della Puglia. A Paolo e alla sua famiglia rivolgo le mie più sincere condoglianze. In questo momento di grande dolore, desidero far sentire loro la mia vicinanza e il mio affetto”.

Nota del gruppo Per la Puglia: “Il gruppo consiliare Per la Puglia si unisce al dolore del collega Paolo Pagliaro per la perdita di suo fratello Antonio, ex dipendente Adisu ed impiegato del consiglio regionale della Puglia. A Paolo e a tutta la sua famiglia esprimiamo il più vivo cordoglio”.

“Esprimiamo il nostro più sincero cordoglio al collega Paolo Pagliaro per la scomparsa del fratello Antonio, per tutti Tonino. In un momento di dolore così profondo, vogliamo far giungere a lui, ai figli Massimo e Alessandra e a tutta la famiglia la nostra vicinanza e il nostro abbraccio”. Così il gruppo consiliare Prossima in Consiglio regionale della Puglia esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Antonio Pagliaro, fratello del capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Pagliaro. “Al collega Paolo e a quanti hanno voluto bene a Tonino rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze, con rispetto e partecipazione”.

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle si stringe attorno al collega Paolo Pagliaro per la perdita del fratello. In questo momento di profondo dolore, siamo vicini a Paolo e a tutta la sua famiglia, ai quali rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze.

Nota del presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli: “Desidero esprimere, a nome personale e dell’intero Consiglio regionale della Puglia, i sentimenti di cordoglio a Paolo Pagliaro per la perdita del caro fratello Antonio. Antonio Pagliaro ha lavorato per il Consiglio regionale e quanti lo hanno conosciuto ne hanno potuto apprezzare la dedizione al lavoro e le qualità umane. Giunga a Paolo Pagliaro e a tutti i suoi familiari il sincero abbraccio da parte del Consiglio regionale”.

La squadra del Corriere Salentino si unisce al cordoglio della famiglia Pagliaro. Tutta la redazione esprime le più sentite condoglianze