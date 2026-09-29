Lecce, nuove aree sport e attività ludiche in piazzetta Madonna di Medjugorje: l’inaugurazione a ottobre

LECCE – Una piazzetta oggi ancora segnata dal degrado è pronta a trasformarsi in un nuovo punto di riferimento per lo sport, l’inclusione e la socialità del quartiere. In piazzetta Madonna della Pace di Medjugorje, lungo via Vecchia Frigole, il cantiere del nuovo playground è ormai alle battute finali e l’inaugurazione è prevista entro il mese di ottobre. A fare il punto sull’intervento è il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Roberto Giordano Anguilla, che sottolinea il valore di un progetto pensato soprattutto per restituire funzioni e servizi a una zona periferica della città.

“Come Amministrazione comunale siamo stati parte attiva e collaborativa proponendo le aree cittadine bisognose di riscatto e valorizzazione, e tra queste l’idea su piazzetta Madonna della Pace è risultata vincente”, spiega Anguilla. “L’obiettivo primario dell’iniziativa è valorizzare i contesti periferici rendendoli vivi e fruibili da tutta la comunità”.

L’intervento, finanziato nell’ambito del progetto “Sport Illumina”, vale circa 200mila euro. Il Comune ha messo a disposizione l’area e seguito le diverse fasi del programma, mentre Sport e Salute è ente finanziatore e appaltante. Su circa 540 metri quadrati nascerà un’area sportiva polifunzionale con un campo da basket 3 contro 3, dotato di un unico canestro, una zona dedicata al calisthenics con pavimentazione antitrauma e spazi per la ginnastica dolce. Sono stati già realizzati anche gli impianti di illuminazione. Il progetto comprende inoltre panchine, rastrelliere per le biciclette, nuove sistemazioni a verde e una parete destinata ai murales e alla libera espressione creativa.

“I principali lavori sono stati fatti, si è arrivati alle fondazioni e alla stesura delle resine per la struttura sportiva. È stato installato il calisthenics con pavimentazione antitrauma e sono stati realizzati gli impianti di illuminazione”, ha spiegato in commissione il responsabile Vincenzo Carratta. Successivamente sarà effettuato un sopralluogo con Sport e Salute per valutare gli interventi sulla restante parte della piazzetta. L’ente gestirà il nuovo spazio per sei anni, garantendo pulizia, vigilanza e uso pubblico, prima del ritorno dell’area nella piena disponibilità del Comune.

Giordano Anguilla insiste soprattutto sulla funzione sociale del nuovo playground. “La finalità è migliorare la vivibilità dell’area venendo incontro alle esigenze e alle necessità di tutti. Ci sono zone per la ginnastica dolce che caratterizzano questo intervento anche con una funzione di socializzazione. Stiamo monitorando il lavoro giorno per giorno e presto arriverà l’inaugurazione”. Non si tratterà, dunque, soltanto di installare nuove attrezzature: “Ci sarà un calendario settimanale con corsi e attività ludico-sportive dedicate a tutti”.

Il progetto punta in particolare a creare un luogo accessibile anche alle categorie più fragili, dove l’attività fisica possa diventare occasione di incontro e aggregazione. “Sport e Salute” organizzerà iniziative aperte alla cittadinanza, ma gli impianti resteranno comunque liberamente fruibili.

Il presidente della commissione Lavori Pubblici Roberto Russo ha auspicato che l’intervento possa rappresentare soltanto il primo passo: “Speriamo che venga riqualificata tutta la piazzetta, che è in una situazione non ottimale”. Il nuovo playground, ormai prossimo al taglio del nastro, può diventare così il punto di partenza per restituire alla zona un luogo più curato, vissuto e soprattutto aperto ogni giorno a giovani, famiglie e sportivi.