ARISE, il Comune di Vernole accoglie le delegazioni di quattro Paesi europei

Il Comune di Vernole ospiterà il 29 e 30 settembre 2026 l’evento internazionale di gemellaggio “ARISE – Rural Rights & Voices. Active Rural Initiatives for Solidarity and Engagement”, finanziato dal programma europeo CERV – Citizens, Equality, Rights and Values e dedicato alla cooperazione tra comunità locali europee e alla promozione della partecipazione civica nei territori rurali. Le due giornate – che si svolgeranno tra Acaya, Oasi Le Cesine e Vernole – riuniranno delegazioni provenienti da Portogallo, Grecia, Lettonia e Spagna, rappresentanti istituzionali e civici del Comune di Vernole, associazioni del territorio, esperti e ospiti internazionali.

Il progetto ARISE nasce per rafforzare il ruolo delle comunità rurali nella costruzione di un’Europa più inclusiva e vicina ai cittadini. Attraverso il gemellaggio, lo scambio di esperienze e il confronto tra cittadini, associazioni e istituzioni, intende promuovere la conoscenza dei diritti e dei valori europei, favorire la partecipazione democratica e dare maggiore spazio alle voci dei territori periferici. Particolare attenzione è rivolta al dialogo tra generazioni, all’inclusione sociale e al coinvolgimento di chi incontra maggiori ostacoli alla partecipazione. L’obiettivo è costruire relazioni durature tra le comunità coinvolte, capaci di proseguire oltre le giornate dell’evento e di tradursi in iniziative condivise e nuove opportunità di cooperazione europea.

L’iniziativa è promossa e ospitata dal Comune di Vernole, con il coordinamento della Cooperativa Sociale L’Arcobaleno, che cura l’organizzazione locale e facilita il dialogo tra i partner europei e la comunità del territorio. Collabora alla realizzazione dell’evento la Nuova Pro Loco Acaya, impegnata nell’accoglienza delle delegazioni e nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale del borgo. Partecipa, inoltre, come partner associato Foreste Urbane APS, associazione attiva nel territorio salentino con esperienza nello sviluppo rurale sostenibile, nell’ecologia comunitaria e nella gestione partecipata degli spazi verdi. I partner europei coinvolti sono Lab Futura, organizzazione non governativa lettone con Comune affiliato Cesvaine; Varnava Folklore Company, dalla Grecia, con Comune affiliato Maratona; le Juntas de Freguesia di Raimonda e Beire, dal Portogallo; e MACMA – Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta, unione di comuni spagnola.

Tra gli ospiti istituzionali attesi figurano l’On. José Carlos Barbosa, deputato all’Assemblea della Repubblica, il Parlamento nazionale portoghese, e Presidente della Junta de Freguesia di Beire, e un referente nazionale di ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias, organizzazione portoghese di rappresentanza delle freguesias. Presenze che contribuiranno ad ampliare il confronto sul ruolo delle comunità locali e rurali nella cooperazione europea. Il programma prevede laboratori partecipativi, incontri con esperti internazionali e momenti di confronto per costruire future progettualità europee, insieme a visite guidate alla Riserva Naturale Le Cesine, al Castello e al borgo di Acaya e al frantoio ipogeo di Vernole.

«Ospitare ARISE – dichiara il Sindaco Mauro De Carlo – rappresenta per il Comune di Vernole un’importante occasione di apertura, confronto e crescita. Per due giorni il nostro territorio sarà un punto d’incontro tra comunità che, pur provenendo da Paesi diversi, condividono sfide, bisogni e aspirazioni comuni. ARISE nasce dalla volontà di dare voce a questi territori periferici e di creare legami capaci di trasformarsi in nuove opportunità di cooperazione, inclusione e partecipazione civica. L’iniziativa avrà anche un’importante funzione di promozione territoriale e culturale. La presenza di delegazioni, rappresentanti istituzionali e ospiti internazionali ci consentirà di far conoscere il patrimonio storico, naturalistico e identitario del Comune di Vernole, insieme alle produzioni, alle attività locali e alle competenze di chi ogni giorno lavora, crea valore e investe in questi luoghi. Racconteremo un territorio autentico e vitale, capace di custodire le proprie radici e, nello stesso tempo, di aprirsi a nuove relazioni. Sarà un’occasione per valorizzare le nostre eccellenze e offrire visibilità alle realtà culturali, associative ed economiche locali, nella convinzione che ogni incontro possa generare nuove collaborazioni e concrete opportunità di sviluppo. Ringrazio tutti i partner locali ed europei – conclude il sindaco – e tutte le realtà che stanno contribuendo alla realizzazione dell’evento. Invito la cittadinanza a partecipare alle attività aperte al pubblico: l’Europa si costruisce anche nei nostri territori, attraverso l’incontro tra le persone, lo scambio di esperienze e la capacità delle comunità locali di sentirsi parte di un futuro comune».