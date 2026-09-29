Scuola e inclusione, il garante Abbaticchio “Sono i ragazzi a dimostrarci ogni giorno come si possa convivere e stare bene insieme”

“Il tema dell’inclusione scolastica torna al centro dell’attenzione a partire dalle esperienze raccontate in questi giorni dalla stampa locale: realtà scolastiche nelle quali bambini e bambine con storie, provenienze e bisogni differenti condividono quotidianamente gli stessi spazi, percorsi educativi e relazioni.” Interviene così il Garante regionale per i minori, Ludovico Abbaticchio.

“L’esperienza di alcuni istituti del territorio barese mostra una scuola nella quale la presenza di alunni provenienti da famiglie migranti è parte della vita quotidiana. Nei quartieri Libertà e Madonnella, in particolare, l’incontro tra bambini di diverse origini è una realtà ormai consolidata, costruita negli anni attraverso la presenza di alunni provenienti da numerosi Paesi. In questo senso la scuola rappresenta uno dei luoghi nei quali le differenze possono incontrarsi quotidianamente e, proprio attraverso la vita scolastica, bambini e ragazzi possono imparare a confrontarsi.

Il tema assume particolare attualità anche alla luce delle misure recentemente approvate dal Governo sull’integrazione degli studenti stranieri. Il decreto-legge approvato il 24 settembre dal Consiglio dei ministri prevede, tra le altre cose, un limite massimo pari al 30 per cento per classe per alcuni studenti senza cittadinanza italiana.

La questione pone dunque al centro il rapporto tra organizzazione scolastica, apprendimento della lingua italiana e inclusione e richiama la necessità di accompagnare ogni eventuale misura con strumenti adeguati alle esigenze concrete delle scuole e degli alunni. La possibilità per gli istituti di disporre delle risorse necessarie può essere particolarmente importante nei contesti in cui sono presenti alunni e famiglie che hanno bisogno di un supporto nell’accesso alle informazioni, nella relazione con la scuola e nel percorso di inserimento, basti pensare al ruolo fondamentale che ricopre la figura del mediatore linguistico-culturale. Su questo aspetto assume rilievo anche il ruolo degli enti territoriali e dei servizi che accompagnano il lavoro delle scuole.

È fondamentale il lavoro degli Enti locali e della Città Metropolitana, anche attraverso il Piano Sociale di Zona Regionale (PSZ). Dobbiamo inoltre ricordare che a scuola ci sono sempre i ragazzi, siano essi italiani o stranieri, e che sono proprio loro a dimostrarci ogni giorno come si possa convivere serenamente e stare bene insieme, spesso molto più di quanto sappiamo fare noi adulti.

L’inclusione, dunque, non riguarda soltanto la composizione delle classi, ma anche le condizioni concrete nelle quali una scuola è chiamata ad accogliere e accompagnare ogni bambino. Significa mettere gli istituti nelle condizioni di affrontare le differenze linguistiche e culturali e di costruire percorsi che consentano a tutti gli alunni di partecipare pienamente alla vita scolastica.

Il tema riguarda quindi direttamente la tutela dei diritti dei minori e interpella la comunità educante nel suo insieme: scuola, famiglie, istituzioni e servizi sono chiamati a garantire che l’inclusione non rimanga soltanto un principio, ma trovi concreta attuazione nella vita scolastica”.