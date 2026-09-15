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Attualità

Uva da tavola: oltre il 50% dell’uva italiana è pugliese, ma il mercato subisce la pressione delle importazioni

Sono 25mila ettari in Puglia su 47mila in Italia, oltre+ 1 miliardo di euro di export per l'uva pugliese; il 3 ottobre parte da Grottaglie il primo cargo diretto a Istanbul

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