SIC Puglia (Società Italiana Chirurgia) presenta “Live Robotic Surgery”: nuove frontiere della chirurgia, innovazione e IA

La Chirurgia Robotica (Robotic Assisted Surgery) è una disciplina multispecialistica dell’Ingegneria ed è entrata nell’ambito medico ufficialmente nel 1985, anno in cui per la prima volta un braccio meccanico fu usato in Neurochirurgia per eseguire una biopsia cerebrale, lo chiamarono “Puma” aggressivo e preciso come il felino che ispirò il nome. Nel corso degli anni la robotica ha fornito diversi ausili alla chirurgia: nel 1992 il sistema “Robodoc” fu utilizzato in Chirurgia ortopedica; ancora negli anni ’90 “Aesop e Zeus” furono pensati per la chirurgia laparoscopica mininvasiva. Nel 2000 la Società “Intuitive Surgical” una delle tante super tecnologiche della “Silicon Valley” americana, vero cuore mondiale della tecnologia avanzata e dell’innovazione, mise a punto il sistema chirurgico “Da Vinci” chiamato così in onore del grande Leonardo, fu il vero punto di svolta epocale dando vita alla Chirurgia robotica moderna.

Anche il “Da Vinci” nacque per la chirurgia laparoscopica mininvasiva, ma oggi le sue applicazioni sono molteplici: Urologia, Chirurgia generale, Ginecologia, Ortopedia, Trapianti, Chirurgia toracica, Chirurgia spinale ed è di grande ausilio in Oncologia. L’Italia che non è seconda a nessun paese del Mondo come classe medica, infermieristica e come Sistema Sanitario Nazionale, pioniera tra le Nazioni occidentali, già nel 2000 introdusse la robotica come componente primaria degli attrezzi che componevano lo strumentario di alcune branche chirurgiche. Oggi nella nostra nazione sono attivi più di 200 sistemi robotici “Da Vinci”, operanti in 170 strutture sanitarie, che eseguono più di 30.000 interventi all’anno. La Puglia è una regione d’Eccellenza nel panorama nazionale e non c’è provincia de “Le Puglie” che non sia dotata di reparti che offrono agli assistiti la chirurgia robotica: dal Policlinico Riuniti di Foggia al Miulli di Acquaviva delle Fonti; dal Policlinico di Bari al SS. Annunziata di Taranto; nel Salento dal Vito Fazzi di Lecce al Veris delli Ponti di Scorrano.

Queste attrezzature robotiche con il progredire della ricerca in campo tecnologico e dei software avanzati stanno diventando più precise e sicure, così come i chirurghi che le adoperano sono sempre più preparati ed esperti. Ma lo studio degli addetti ai lavori nel campo medico non finisce mai e tutti per essere al passo con le novità debbono continuamente aggiornarsi. Per la formazione e gli aggiornamenti i congressi sono un più che valido mezzo di informazione e confronto, segnaliamo che giovedì 17 e venerdì 18 settembre prossimi, nella splendida location del “Castello Aragonese” di Otranto, la S.I.C. Puglia (Società Italiana di Chirurgia), la I.C.O.R.S (Italian Club Of Robotic Surgery), la A.C.S. (American College Of Surgeons) presentano il “III Convegno LIVE ROBOTIC SURGERY Nuove frontiere della chirurgia: Innovazione robotica ed I.A. impatto sui percorsi di cura”. I Presidenti del Congresso sono: il Prof. Mario Testini Ordinario di Chirurgia Generale all’Università di Bari e punto di riferimento nella Chirurgia Robotica e mini invasiva a livello nazionale; il Dott. Agostino Lorenzo Fracasso Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale e Mininvasiva dell’Ospedale Veris delli Ponti di Scorrano.

Il 2026 sarà il terzo anno consequtivo che il Congresso annuale della S.I.C. Puglia si svolge in Salento e questo non è solo dovuto alle bellezze architettoniche e naturalistiche di cui il Salento è ricco, ma soprattutto per un riconoscimento esplicito a quanto la ASL di Lecce e L’Ospedale di Scorrano hanno saputo fare in questi anni con la Chirurgia Robotica. Da quando il reparto di Chirurgia generale diretto dal dott. Fracasso è stato dotato del sistema chirurgico “Da Vinci” gli interventi di chirurgia addominale sono aumentati in maniera esponenziale ed in particolare quelli di chirurgia oncologica e laparoscopica del Colon-Retto. Il dott. Fracasso sottolinea sempre l’importanza di avere nel suo staff professionisti sanitari con competenze specifiche che collaborano per la sicurezza e la riuscita di ogni intervento.

Dal primo operatore all’Aiuto, dall’Infermiere strumentista all’anestesista tutti sono elementi di una stessa orchestra che suona all’unisono e il dettaglio che più inorgoglisce il dott. Lorenzo Fracasso è l’alta percentuale di giovani che si avvicinano a queste nuove tecniche e per tal motivo è lieto di accogliere nella sua Unità Operativa chi ha desiderio di imparare e abbracciare questa indispensabile missione. Il Convegno di quest’anno rappresenta un’importante occasione di confronto, di aggiornamento tra super esperti e di crescita per i giovani chirurghi; il chirurgo del futuro non potrà esistere senza la conoscenza delle nuove tecnologie e la loro interazione con il paziente. Dettaglio da non trascurare, al Congresso parleranno i migliori professionisti di chirurgia robotica nazionale.